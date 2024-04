Reconquête du territoire national : Les leaders religieux et coutumiers expriment leur reconnaissance au Chef de l’Etat

(Pô, 20 avril 2024). Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience, ce samedi après-midi, des autorités religieuses et coutumières de la région du Centre Sud.

Selon le représentant des religieux, Pasteur Luc PIOUYIRI, président de la section provinciale de la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME), cette audience a été une occasion pour les leaders religieux de traduire leur reconnaissance au Chef de l’Etat pour les résultats obtenus dans la reconquête du territoire national.

A ce sujet, le représentant des leaders religieux a relevé la réinstallation de certains villages, le renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. « Vraiment, tout cela nous a donné la joie », a déclaré Pasteur PIOUYIRI.

Les échanges entre le Chef de l’Etat et les autorités coutumières de la région ont concerné les questions sécuritaires, la réalisation des infrastructures socio-économiques notamment des routes, et des barrages. « Nous connaissons la manière de parler de notre président, il est direct (…) et nous croyons à ce qu’il dit », a souligné sa Majesté le Pô Pè.

A cette occasion, les leaders religieux et coutumiers de la région ont renouvelé leur engagement à accompagner la Transition.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

