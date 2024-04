Burkina Faso : Welman, une solution digitale pour contrer les défis économiques engendrés par la crise sécuritaire

publicite

0 Partages Partager Twitter

De l’engagement d’un ouvrier, de sa volonté d’aider et de renforcer les relations humaines est né Welman. Welman veut dire en langue moré “Wend la malgre-naaba”. C’est Dieu qui repart tout en français. L’ouvrier qualifié a présenté Welman au public le samedi 20 avril 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le digital prend de plus en plus une place prépondérante dans la vie des Burkinabè. Welman en est une. En effet, selon son promoteur, Abdoul Aziz Yanogo, Welman est une solution digitale sociale. Elle s’est donnée pour ambition de lutter contre la pauvreté surtout en cette période d’insécurité.

Le promoteur a d’ailleurs indiqué : “Nous sommes conscients des défis économiques et sociaux causés par l’insécurité au Burkina Faso, notamment sur le secteur de l’emploi, c’est pourquoi Welman vise à apporter une contribution positive en fournissant des opportunités de travail aux artisans et aux techniciens du bâtiment, en facilitant l’accès aux services pour les utilisateurs et en favorisant le développement économique local. Nous espérons que Welman sera un outil précieux pour soutenir la résilience et la reconstruction dans notre communauté”.

Ainsi, Welman se propose d’être une plate-forme où se retrouvent toutes sortes d’ouvriers et des citoyens qui ont des besoins divers en termes de dépannage ou d’achats. “L’application a 48 métiers et services répertoriés répartis en 12 catégories. Parmi ces 48 métiers, il y a 42 métiers réservés au bâtiment. Les 6 autres font partie de la catégorie beauté et bien-être, créés exceptionnellement pour les femmes”, a expliqué Abdoul Aziz Yanogo, promoteur de Welman.

À l’en croire, “Welman offre une solution innovante en connectant les utilisateurs aux ouvriers dépanneurs et techniciens compétents les plus proches, permettant ainsi une réponse rapide aux besoins urgents. En plus de cela, Welman offre une opportunité aux techniciens du bâtiment d’étendre leur clientèle et de développer leur réseau professionnel.

Les usagers auront accès à un catalogue de quarante-huit métiers répartis en douze catégories, allant de l’électricité à la l’informatique, en passant par la sécurité électronique, la télédistribution, le bricolage, la décoration, le déménagement, le ferraillage, la menuiserie, la plomberie, la beauté, le bien-être et la quincaillerie. Ainsi en quelques clics, si un particulier a besoin d’un dépannage, il peut joindre un ouvrier ou avoir un produit, son prix et sa localisation géographique.

Selon M. Yanogo, pour avoir accès aux services de Welman, l’utilisateur renseigne le nom du service sur une barre de recherche. L’application va afficher les ouvriers disponibles et leur localisation. Quand le client choisit la personne qui prendra en charge sa requête, les coordonnées de l’ouvrier s’affichent.

Pour l’ouvrier, il renseigne un formulaire en fonction de ses qualifications professionnelles, la géolocalisation de son atelier et faire le payement électronique pour s’intégrer à la plateforme en fonction du temps qu’il souhaite s’afficher allant de 6 à 12 mois moyennant 3600 CFA à 7200 CFA. Le promoteur a indiqué que l’application est fonctionnelle à 100% à Ouagadougou, dans une moindre mesure à Bobo-Dioulasso, mais la vocation de l’application c’est de recouvrir toute l’Afrique.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite