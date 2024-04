72 heures pour promouvoir le Faso Danfani Acte 2

publicite

Pour renforcer la promotion et la valorisation du Faso Danfani suite aux efforts consentis par le gouvernement pour booster le développement de ce secteur d’activité, la Fédération Nationale des Tisseuses du Burkina Faso tient les 72 heures du Faso Dan Fani. Cette 2e édition a ouvert ses portes, ce jeudi 25 avril 2024, à Ouagadougou.

Dans sa dynamique de valoriser le Faso Danfani, pagne emblématique du Burkina Faso, la Fédération Nationale des Tisseuses du Burkina organise les 72 heures du Faso Danfani. L’initiative entend magnifier cette œuvre culturelle qui joue un rôle important dans les activités génératrices de revenus des femmes en particulier, et aussi l’économie du Burkina Faso en général.

« Comme son nom l’indique, c’est durant 72 heures que nous voulons marquer un arrêt pour magnifier le savoir-faire des tisseuses de tout le Burkina Faso, magnifier ce produit culturel qui s’exporte un peu partout », a informé Germaine Compaoré, secrétaire générale de la fédération nationale des tisseuses du Burkina.

« Stratégie de promotion du Faso Danfani dans un contexte de défi sécuritaire », c’est sous cette thématique que se tient la présente édition. A travers ce thème, les femmes tisseuses veulent faire preuve de résilience, en tenant leurs activités malgré le contexte sécuritaire. Elles entendent aussi jouer leur partition dans cette situation de crise que traverse le pays.

« Nous sommes en temps de résilience, ça veut dire que le marché d’hier n’est plus comme le marché d’aujourd’hui, mais nous n’allons pas baisser les bras, il faut faire avec. Donc c’est de se trouver des mots justes pour s’encourager, se donner l’espoir, et également se donner plus d’engagement et d’abnégation pour accompagner quand bien même le pays qui est en crise de sécurité. Qu’est-ce que les tisseuses peuvent faire, comment est-ce qu’elles peuvent contribuer », a soutenu Germaine Compaoré.

Cette 2e édition est placée sous le patronage du président de l’assemblée législative de transition. Absent, il s’est fait représenter par son premier vice-président, David Lompo. Prenant la parole, celui-ci a de prime à bord salué l’initiative qui promeut davantage la culture burkinabè, avant de rassurer l’accompagnement de l’assemblée législative à soutenir les éditions à venir.

Et pour marquer de plus belle cette édition dans les annales, des tisseuses issues des quatre coins du Burkina ont manifesté leur présence. Les différents motifs de Faso Danfani desdites localités seront exposés pendant ces 72 heures, dans la cour du SIAO.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

