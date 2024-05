publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la valorisation et de l’amélioration de l’accès aux marchés des produits burkinabè, l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) souhaite recevoir des candidatures pour le recrutement de trois (03) entreprises de distribution de produits locaux ; dont deux (02) à Ouagadougou et une (01) à Bobo-Dioulasso qui ambitionnent être des franchiseurs, en vue de les accompagner dans le développement de leurs concepts et la constitution de leurs réseaux de franchisés.

La suite après cette publicité

Ces accompagnements seront basés sur les quatre (04) principes fondamentaux de la franchise que sont :

signes de ralliement de la clientèle (marque et enseigne, type d’architecture et de décoration, charte graphique, air de musique, etc.)

collection de produits et/ou services : Une gamme de produits ou services clairement définie ;

transmission d’un savoir-faire : ce sont des méthodes commerciales, techniques, logistiques ; informatiques, de gestion, etc. (Manuel opératoire) ;

assistance : conseil, formation, publicité, etc.

Peuvent prendre part à cette candidature, les entreprises installées à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et évoluant dans le domaine de la distribution des produits et services, plus spécifiquement ceux « made in Burkina ».

Les entreprises candidates doivent remplir les conditions suivantes :

être une entreprise formalisée ;

avoir au moins cinq (05) ans d’existence ;

avoir une expérience d’au moins trois (03) ans dans la vente de produits et services ;

avoir déjà mis en place au moins deux (02) points de vente de produits et services ;

avoir un gestionnaire de niveau BAC+2 au moins ;

avoir un chiffre d’affaires d’au moins dix (10) millions de FCFA par an.

Les dossiers de candidatures sont recevables du 21 mai au 04 juin 2024 en ligne à travers le lien suivant : http://bit.ly/Formulaire-inscription-franchise ou par dépôt physique les jours ouvrables du lundi au vendredi au siège de l’AFP-PME sis au quartier Koulouba à l’immeuble Pharmacie Nouvelle 01 B.P. 1777 Ouagadougou 01 BURKINA FASO

Téléphone : (226) 25 31 83 11/12, E-Mail : [email protected]/ [email protected] & Site Web : www.afppme.bf et à la Direction Technique Régionale de Bobo-Dioulasso, au secteur 05, en face de la gare de Elitis Bobo Dioulasso, Tél : 20 97 29 40/20 96 00 08 et adresse email : [email protected] .

Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :

adresser une demande de candidature au Directeur Général de l’AFP-PME ;

joindre la fiche de candidature renseignée téléchargeable sur le site de l’Agence ;

joindre les documents relatifs à l’entreprise (RCCM, IFU) ;

Joindre un document d’identité (CNIB ou passeport en cours de validité) de la personne de référence de l’entreprise ;

fournir une liste des produits « made in Burkina » commercialisés par son entreprise ;

justifier par des preuves des points de vente de l’entreprise ;

joindre les états financiers des 03 derniers exercices ;

joindre le CV et le diplôme du gestionnaire.

Une fois les candidatures reçues, la sélection se déroulera en quatre (04) étapes : une présélection, un entretien, une visite terrain, et la sélection finale.

La présélection : elle interviendra après la date de clôture de l’appel à candidature et consistera à vérifier l’éligibilité des dossiers reçus ;

: elle interviendra après la date de clôture de l’appel à candidature et consistera à vérifier l’éligibilité des dossiers reçus ; la visite terrain : Après la présélection, une équipe effectuera une visite terrain des entreprises présélectionnées afin de vérifier la conformité des dossiers reçus ;

: Après la présélection, une équipe effectuera une visite terrain des entreprises présélectionnées afin de vérifier la conformité des dossiers reçus ; L’entretien : elle permettra de vérifier les compétences du gestionnaire en communication, connaissance du marché, expérience en affaires, sens de la responsabilité et en gestion qualité d’une entreprise ;

elle permettra de vérifier les compétences du gestionnaire en communication, connaissance du marché, expérience en affaires, sens de la responsabilité et en gestion qualité d’une entreprise La sélection: Les résultats de la présélection, des visites terrains et de l’entretien, permettront d’effectuer la sélection finale.

Pour tout besoin d’information, veuillez prendre attache avec Monsieur KABORE Moussa, Chargé d’études à l’Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) au contact suivant : cél : +226 76 87 57 56, email : [email protected] .

Le Directeur Général

Issa TRAORE

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite