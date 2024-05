Hadj 2024 : Le premier vol a décollé de Ouagadougou aux environs de 12h

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le premier vol du Hadj 2024 a décollé de l’aéroport international de Ouagadougou, avec 430 pèlerins venus des quatre coins du Burkina Faso, ce jeudi 23 mai 2024 aux environs de 12h, à destination de Médine en Arabie Saoudite.

La suite après cette publicité

Selon Le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, « aujourd’hui est un grand jour pour eux ». Il dit être venu exprimer la solidarité du Gouvernement et recueillir les conditions du déroulement de ce Hadj.

« Pour l’instant, nous enregistrons un hadj réussi », confie le ministre délégué en charge de la sécurité. Tout en souhaitant un bon Hadj à ces pèlerins, le ministre les invite à prier pour la mère Patrie qui traverse une période sécuritaire et humanitaire difficile.

« Le Burkina Faso traverse un moment difficile et nous sommes convaincus que vos invocations et vos prières dans ce pèlerinage apporteront la quiétude d’antan au Burkina Faso », confie-t-il. Ils sont au total 8143 pèlerins burkinabè qui effectueront le pèlerinage cette année avec 17 vols dont 4 à Bobo-Dioulasso et 13 à Ouagadougou.

Lire aussi 👉🏿 Hadj 2024 : Les pèlerins clandestins déclarés persona non grata sur les sites des Burkinabè

L’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite Fahad Aldosari explique que pour le Hadj 2024, ils ont livré les visas pèlerins deux semaines avant le premier vol à la différence de l’année dernière où les visas ont été délivrés jusqu’au dernier vol. Pour les pèlerins de ce vol, faire partir des Hommes qui partent pour le hadj de cette année est une grâce.

« C’est une grande joie pour nous de partir faire le Hadj 2024. On souhaite que tout se passe bien et que Dieu facilite pour les pèlerins qui doivent nous rejoindre avec les prochains vols. Qu’Allah accepte nos prières Inch’Allah », affirme Adama Bagagnan, un pèlerin.

Et à Abdoul Aziz Traoré, un autre pèlerin, d’ajouter que ce voyage en Terre Sainte est une joie qui l’anime car il l’a désiré depuis des années et Allah l’a facilité cette année.

«C’est une joie qui m’anime. Nous partons pour prier pour que la paix revienne au Burkina Faso», dit-il. Le premier vol inaugural a connu la présence des autorités ministérielles, de la délégation de l’ambassade d’Arabie saoudite, les responsables du comité de suivi du pèlerinage à la Mecque et la Fédération des associations islamique du Burkina (FAIB).

Sur le même sujet 👉🏿 Organisation du Hadj : Fatwa sur ces aspects pratiques pas très catholiques !

Saly OUATTARA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite