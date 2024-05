Assises nationales : Le Front de défense pour la Patrie propose 10 ans de prolongation de la transition

Les assises nationales des 25 et 26 mai 2024 représentent une opportunité unique de renforcer de l’unité nationale et d’affirmer l’engagement collectif envers un Burkina Faso souverain selon le président du Front de Défense pour la Patrie (FDP) face à la presse, ce vendredi 24 mai 2024 à Ouagadougou.

Le FDP propose 10 de prolongation de la transition au vu des avancées enregistrées. « En reconnaissance des avancées réalisées et des défis persistants, il est impératif que nous envisagions la prolongation de la période de transition à 10 ans. Une telle mesure permettra au Président Traoré de poursuivre ses actions et ses engagements en cours, pour le bien-être de tous les Burkinabè », a lancé Lassané SAWADOGO.

D’ailleurs le FDP appelle la population à sortir massivement pour assister à ces assises, car « la continuité est essentielle pour consolider les acquis, approfondir les réformes et garantir un avenir stable et prospère pour notre nation ».

En plus, le FDP en appelle également tous les acteurs politiques du Burkina Faso à mettre de côté les différences et privilégier l’intérêt supérieur de la nation. « Dans le contexte actuel de crise sécuritaire, les élections ne sont pas la solution. Ce dont nous avons besoin, c’est d’unir nos forces, de renforcer notre cohésion nationale et de trouver des solutions concertées pour surmonter nos défis sécuritaires », a-t-il indiqué.

Quant aux pays amis du Burkina Faso, le FDP les invite à accompagner le pays des Hommes intègres dans l’organisation des assises et de respecter la volonté collective du peuple burkinabè tout en « évitant toute ingérence ou manipulation qui pourrait compromettre le bon déroulement de cet événement crucial ».

En conclusion, le FDP invite le peuple burkinabè a faire preuve de patriotisme et de détermination. « Les assises doivent se dérouler dans un climat de sérénité et de respect mutuel. Évitez tout acte de violence et privilégiez le dialogue constructif. C’est par la concertation pacifique que nous pourrons trouver des solutions durables et tracer ensemble le chemin de notre avenir commun », a terminé Lassané Sawadogo.

Akim KY

Burkina 24