Le 6 juin 2024, cela fera 10 ans qu’apparaissait le numéro 00 du bimensuel burkinabè « Le Curieux d’Afrique ». A l’occasion de ses noces d’étain, les premiers responsables du journal ont marqué une halte en vue de jeter un regard dans le rétroviseur afin de se projeter vers de nouveaux horizons.

Né dans la clandestinité le 6 juin 2014 à Ouahigouya, alors que son fondateur était encore sous contrat avec le journal Le pays, le Curieux d’Afrique a attendu deux ans avant d’avoir un siège. Puis en 2018, il passe de mensuel à bimensuel.

En 2022, un site web, curieuxdafrique.net est annexé au journal papier, et la même année, il acquiert le statut de Société à Responsabilité Limitée (SARL). Mais avant, en 2020, Curieux communication, une agence de communication s’est ajoutée au journal, le rendant désormais un groupe de presse.

« Dix ans dans la vie d’un média, ce sont également 10 années de passion, d’une profession qui allie vocation, gratitude, mais également d’ingratitude car le journaliste est parfois entre le marteau de l’information et l’enclume des interprétations tendancieuses de ses propres écrits », résume le fondateur et directeur de publication du journal, Hamed Nabalma.

Le parcours n’a visiblement pas été un long fleuve tranquille, mais le canard s’est frayé un chemin dans la médiasphère nationale grâce à la détermination de son fondateur et au dévouement de son personnel. « Cette noce d’étain se veut une consécration pour nous et notre jeune équipe à qui nous rendons hommage pour tous les sacrifices et la qualité du travail », a déclaré, Hamed Nabalma.

« Aujourd’hui, nous ne célébrons pas une victoire. Nous magnifions une étape d’une vie qui se projette vers l’avant sans limites après avoir tiré les leçons du chemin et consolidé les acquis », a-t-il poursuivi. Pour marquer d’une pierre blanche ses 10 ans, le journal Le Curieux d’Afrique a organisé un jeu radiophonique sur la radio Savane FM au cours duquel les femmes ont été invitées à proposer des projets porteurs.

A l’issue de l’émission, mademoiselle Rihanatou Ouédraogo, coiffeuse de profession, a été désignée comme la lauréate. Elle a reçu du fondateur du journal la somme de 300 000 FCFA. Toujours dans le cadre de la célébration de son 10e anniversaire, le Curieux d’Afrique va inaugurer en décembre 2024 son propre siège à Ouagadougou.

En guise de perspective, les 10 prochaines années s’annoncent radieuses et pleines de promesses, selon Hamed Nabalma, dont le plus grand rêve est d’installer une station de radio. En attendant, invite a été faite aux lecteurs du journal et à ses différents partenaires de continuer à lui faire confiance et à le soutenir.

