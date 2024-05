77ème Assemblée mondiale de la santé (AMS) : La fabrication locale de produits de santé au cœur des échanges

publicite

Ceci est un communiqué de presse sur la 77ème Assemblée mondiale de la santé (AMS).

Aujourd’hui, dimanche 26 mai, à 14 heures, s’est tenue une réunion d’une importance capitale pour l’avenir de l’Afrique. Elle s’est tenue au Crowne Plaza (Genève). Cet événement, en prélude à l’AMS (Assemblée Mondiale de la Santé), a réuni des leaders, des experts et des représentants de toute l’Afrique pour discuter de deux sujets critiques : la fabrication locale de produits de santé et les négociations du traité sur la pandémie.

Cette réunion a une importance particulière alors que l’Afrique cherche à renforcer son autosuffisance en matière de santé et à faire face aux défis posés par la pandémie mondiale en cours. Sous les feux des projecteurs se trouvent deux questions majeures qui nécessitent une attention immédiate et une action concertée.

En la présence notable de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), représentée par son Directeur Général, DR MELCHIOR AISSI, le premier sujet à l’ordre du jour a été la promotion de la fabrication locale de produits de santé.

L’Afrique a longtemps dépendu des importations pour ses besoins en matière de santé, ce qui a entraîné des défis d’accessibilité, de disponibilité et de coût. En favorisant la production locale de médicaments, de vaccins et d’autres produits de santé essentiels, les pays africains peuvent non seulement réduire leur dépendance extérieure, mais aussi créer des emplois et stimuler le développement économique.

Le deuxième sujet abordé lors de cette réunion cruciale concerne les négociations du traité sur la pandémie. Alors que le monde continue de lutter contre les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 et se prépare à d’éventuelles crises sanitaires futures, il est impératif que l’Afrique participe activement à la formulation de politiques mondiales qui garantissent un accès équitable aux traitements, aux vaccins et aux autres outils de lutte contre les maladies infectieuses.

Une présence très honorée a marqué cette réunion, celle du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui a été présent physiquement pour partager ses perspectives et ses recommandations sur les défis et les opportunités qui se présentent à l’Afrique dans le domaine de la santé.

En somme, la réunion d’aujourd’hui a représenté une bonne opportunité cruciale pour tous les Africains de se réunir, de dialoguer et de collaborer pour façonner un avenir plus sain et plus résilient pour le continent. À l’issue de cette réunion, les décisions prises auront un impact durable sur la santé et le bien-être de millions de personnes en Afrique et au-delà.

Assemblée mondiale de la santé (AMS)

L’Assemblée mondiale de la Santé est l’organe décisionnel suprême de l’OMS. Elle se réunit généralement à Genève (Suisse) en mai chaque année et des délégations de ses États Membres y assistent.

Sa principale fonction consiste à arrêter la politique de l’Organisation. Elle nomme le Directeur général, contrôle la politique financière de l’Organisation, et examine et approuve le projet de budget programme.

