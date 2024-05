La 77e Assemblée Mondiale de la Santé sous le thème « Un monde mobilisé pour la santé, la santé pour tout le monde »

publicite

Ceci est un communiqué de presse sur la 77ème Assemblée mondiale de la santé (AMS)

Genève, 27 mai 2024 – La 77e Assemblée mondiale de la Santé (AMS) s’est ouverte aujourd’hui à Genève (Suisse) sous le thème « Un monde mobilisé pour la santé, la santé pour tout le monde ». Cet événement annuel réunit des délégations de tous les États membres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour examiner des politiques et des initiatives cruciales en matière de santé mondiale.

La conseillère fédérale suisse, Elisabeth Baume-Schneider, a inauguré cette édition par un discours soulignant l’importance de la coopération multilatérale et le rôle essentiel de l’OMS dans la promotion de la santé globale. Elle a évoqué les succès passés, tels que l’éradication de la variole et les efforts actuels contre le paludisme grâce aux nouveaux vaccins. Mme Baume-Schneider a également insisté sur la nécessité de renforcer le Règlement sanitaire international (RSI) pour améliorer les systèmes d’alerte et de notification en cas de crise sanitaire.

Cette année, l’AMS accueille la participation notable de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), représentée par son Directeur Général, Dr Melchior Aissi. L’OOAS joue un rôle crucial dans la coordination des politiques de santé au sein de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Parmi les sujets abordés, les discussions se concentrent sur la résistance aux antibiotiques et les impacts du changement climatique sur la santé. La Suisse, élue au Conseil exécutif de l’OMS jusqu’en 2026, soutient activement l’initiative « Santé pour la paix », visant à améliorer la santé dans les régions fragiles et en conflit.

En marge de l’Assemblée, des entretiens bilatéraux auront lieu, notamment entre Mme Baume-Schneider et le ministre de la Santé indonésien, Budi Gunadi Sadikin, pour renforcer la coopération bilatérale. La signature d’une déclaration d’intention est prévue pour formaliser cet engagement.

Parmi les participants, l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), représentant la CEDEAO, est présente à travers son Directeur Général, Dr Melchior Athanase J. C. Aïssi, accompagné d’une délégation. Leur participation souligne l’engagement régional pour une meilleure coordination et gestion des défis sanitaires en Afrique de l’Ouest. La délégation de l’OOAS se compose de :

Dr Melchior Athanase J. C. AÏSSI, Directeur Général de l’OOAS

Dr Félix AGBLA, Assistant Directeur Général

Prof. Issiaka SOMBIE, Directeur Intérimaire, Département Soins de Santé de l’OOAS

M. Aruna FALLAH, Directeur Administratif et Financier de l’OOAS

M. Sani ALI, Directeur de la Planification et de l’Information Sanitaire de l’OOAS

Dr Virgil LOKOSSOU, Chef Équipe des Urgences Sanitaires et de la Gestion des Catastrophes WAHOOAS/RCDSC

Mme Adjaratou LALA, Responsable de la Communication WAHO/USAID

L’AMS, organe décisionnel suprême de l’OMS, délibérera jusqu’au 1er juin 2024 sur des questions vitales pour définir les futures orientations politiques, financières et organisationnelles de l’OMS, garantissant ainsi une approche coordonnée pour la santé mondiale.

