PME Performantes WASH Climat 2.0 : Un bilan satisfaisant dressé par les initiateurs et les bénéficiaires

publicite

0 Partages Partager Twitter

10 Petites et Moyennes Entreprises (PME) ont bénéficié pendant 18 mois d’un programme innovant d’accélération développé par la structure Forth Investment appelée PME Performantes WASH Climat 2.0. La clôture du programme a servi d’instant pour faire le bilan de la mise à échelle des PME bénéficiaires, le vendredi 31 mai 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

18 mois durant, ce sont 10 PME du Burkina Faso et du Bénin qui ont bénéficié du programme PME Performantes WASH-CLIMAT 2.0, un programme d’accélération avec des activités de mise en réseau, d’inclusion financière et de plaidoyer auprès des institutions financières, publiques et des ONG.

Il s’est agi concrètement d’accompagner 10 PME des secteurs de l’eau, de l’assainissement, de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la mise à l’échelle de leurs activités sur une période de 18 mois selon Massa Balima, Directeur général de Forth Investment.

Comme résultats, entre autres, 24 personnes ont été formées, 5 activités de réseautage et de plaidoyer effectuées, des subventions accordées en fonds d’amorçage, 245 emplois consolidés, 16 640 personnes ont un accès amélioré à l’eau potable, 13 178 personnes ont un accès amélioré à l’assainissement.

C’est alors un bilan satisfaisant pour la structure Forth Investment. « À l’issue des 18 mois, les 10 PME qui ont vu leurs compétences renforcées. Toutes les PME se sont vues préparer un dossier de financement pour aller chercher de plus grosses sommes. On a des entreprises qui ont vu leurs produits et services améliorés à l’issue de ces programmes, on a un impact que ce soit du point de vue de l’accès à l’eau, on a vu plusieurs personnes qui ont vu leur accès à l’eau s’améliorer et aux services d’assainissement », a égrené Massa Balima.

La suite après cette publicité

Les bénéficiaires sortent enrichis de ces 18 mois d’accélération en toute gratuite. Comme Éric René Sawadogo, Directeur exécutif de APESI (Action pour la Promotion de l’Entrepreneuriat et des Système d’Irrigation) Burkina, c’est une reconnaissance envers les initiateurs du projet.

« Les 10 PME ont reçu une batterie de formations de haut niveau en terme de leadership de management, de gestion d’entreprise de gestion d’équipe, de recherche de financement. Ce projet a été un tremplin pour nous. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation économique défavorable, mais grâce à ce programme nous avons été outillés pour faire face à ces temps mais aussi pour innover nos produits non seulement nos approches mais innover les interventions terrains pour avoir plus d’impact », a-t-il laissé entendre.

Forth Investment est une structure qui a pour mission d’aider les entrepreneurs africains à transformer positivement le continent en créant des PME inclusives, responsables et pérennes. Pour atteindre cet objectif, Forth Investment s’appuie sur les compétences, le réseau et l’expérience de la diaspora pour créer, soutenir et financer des PME au Burkina Faso et sur l’ensemble du continent africain.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite