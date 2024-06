Le Mouvement Patriotique pour Développement (MPD) lance un tournoi régional à Dédougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Mouvement Patriotique pour le Développement (MPD) a lancé le tournoi régional de l’engagement patriotique, le samedi 1er juin 2024 à Dédougou. À travers cette activité qui concerne toutes les 6 provinces de la région de la Boucle du Mouhoun, le Mouvement veut mettre le sport à profit pour promouvoir la solidarité, le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les populations.

La suite après cette publicité

Ce samedi 1er juin 2024, en face du stade régional de Dédougou, le ton du tournoi régional de l’engagement patriotique a été donné par le Mouvement Patriotique pour le Développement (MPD). Il s’agit d’une compétition qui se déroulera dans toutes les provinces de la région de la Boucle du Mouhoun.

À travers cette compétition, le MPD ambitionne participer à la lutte pour la paix et le développement de la région de la Boucle du Mouhoun. « Ce tournoi a pour ambition de créer une activité sportive sur l’ensemble du territoire de la région de la Boucle du Mouhoun.

Ce que nous recherchions ici, c’est la solidarité et le vivre ensemble, le sport est un bon moyen pour permettre aux gens de se frotter et baisser les tensions entre les populations, tant hôtes et déplacées internes », a souligné Mathieu Boro, coordinateur régional du Mouvement Patriotique pour le Développement.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, l’initiative du tournoi consiste à la création d’un cadre de divertissement pour les jeunes et la population de la région, la détection des talents en vue de renforcer le niveau du sport à moyen terme dans la région, la création d’un cadre de promotion de la santé, de l’éducation et de l’inclusion sociale afin de favoriser l’engagement patriotique de la jeunesse.

Les autorités régionales n’ont pas manqué de saluer la synergie entre les structures de la société civile autour de cette activité de promotion de la cohésion sociale qui se tient sous le thème « Promotion de la solidarité du vivre ensemble facteur de développement ».

« Le sport est vraiment fédérateur, et nous sommes dans une situation où nous vivons avec des populations déplacées internes, où le pays est éprouvé, où la solidarité tend à s’effriter. Quoi de mieux que d’organiser un tournoi de la solidarité pour rapprocher les différentes couches sociales pour qu’ensemble nous puissions travailler au retour de la paix et de la sécurité dans notre pays, dans notre région », a soutenu Dieudonné Tougfo, Président de la délégation spéciale communale de Dédougou.

Aussi, Boureima Ouédraogo, secrétaire général de la province du Mouhoun représentant le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun a réitéré l’engagement des autorités de la région à soutenir l’engagement du mouvement MPD dans ses actions de promotion du vivre ensemble et la cohésion sociale.

En dehors du tournoi de football, le Mouvement Patriotique pour le Développement (MPD) a, en projet, l’organisation de la lutte traditionnelle des -17 ans, d’une course cycliste féminine ; mais aussi des actions de solidarité au profit des personnes déplacées internes.

Dans le but de toucher l’ensemble de la région, chaque section de province a reçu le flambeau du Mouvement et des gadgets pour conduire les différentes lignes d’activité dans leurs provinces respectives jusqu’à la finale provinciale. Les meilleurs acteurs et équipes seront réunis à Dédougou pour le championnat régional.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite