L’association « Zéro goutte de sang sur la route » a rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) en organisant le samedi 1er juin 2024 une journée de salubrité à la Gendarmerie de Boulmiougou à Ouagadougou et en remettant des casques pour les veuves et orphelins des forces combattantes tombées.

« Nous avons été au camp CRS de Wayalghin que nous avons nettoyé et aussi remis des casques pour les veuves et les orphelins de la Police nationale et aujourd’hui, nous sommes à la gendarmerie de Boulmiougou pour faire de même », a indiqué le président de l’association Zéro goutte de sang sur la route, Moumini Koudougou alias Mouni Mouni.

Il a ajouté que « Zéro goutte de sang sur la route » est une association citoyenne de jeunes burkinabè amoureux de leurs pays qui ont voulu rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité à travers une initiative appelée « coup de main aux FDS ».

« Nous savons que les FDS sont engagées sur les théâtres des opérations et payent le lourd tribut pour ramener la paix dans le pays et nous en tant que jeunes burkinabè, nous nous devons de les soutenir, de les encourager, de leur montrer notre solidarité », a ajouté le président de Zéro goutte de sang sur la route.

Par ailleurs, le lieutenant de police a remercié la Gendarmerie pour cette collaboration en soulignant que c’est pour cela que la population a confiance, dénonce et collabore avec elle. En marge de l’assainissement de la Gendarmerie, 50 casques ont été remis aux Pandores de Boulmiougou. Le commandant de la brigade de la Gendarmerie de Boulmiougou, Issaka Ouédraogo, a rassurée que les casques destinés aux veuves et orphelins arriveront à destination.

Il s’est dit satisfait de l’engagement de « Zéro goutte de sang sur la route » pour la cause commune et les encourage à continuer dans ce sens. « Cette initiative constitue un cadre d’échange et de frottement parce que tant qu’on ne se frotte pas, on ne va pas finir de se connaître », a souligné le commandant Issaka Ouédraogo. Il a rappelé à la population qu’ils sont là pour elle 24h/24.

En rappel, l’association « Zéro goutte de sang sur la route » connue comme intervenant dans la sécurité routière, intervient également dans les domaines du civisme et de la citoyenneté responsable. Après cette activité, rendez-vous est pris pour l’anniversaire de l’association le 21 juin 2024 à l’occasion duquel plusieurs activités notamment de sensibilisation routière seront menées.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

