Coopération Burkina-Fédération de Russie : Le ministre Sergueï LAVROV fait Commandeur de l’Ordre de l’Etalon

Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï LAVROV, en visite d’amitié et de travail au Burkina Faso, a été élevé à titre exceptionnel, au rang de Commandeur de l’Ordre de l’Etalon au Palais de Koulouba, ce mercredi 5 juin 2024. C’était à l’issue d’une audience accordée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

« Nous avons eu un entretien très utile avec le Président du Faso. Le Chef de l’Etat a expliqué les mesures qui sont prises par son gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’autorité de l’Etat et de l’intégrité territoriale », a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères au sortir de son entretien avec le Chef de l’Etat.

Selon lui, des projets de développement dans le domaine social et économique ont été aussi au centre des échanges avec le Capitaine TRAORE. M. LAVROV a réaffirmé le soutien de son pays à ces différents projets exposés par le Chef de l’Etat. Ces projets s’inscrivent dans le cadre des accords signés entre les présidents POUTINE et TRAORE lors du sommet de Saint Pétersbourg en juillet 2023.

La coopération dans le secteur minier, de la formation professionnelle, du commerce, de l’agriculture, de la santé ont fait l’objet d’échanges fructueux entre le Président du Faso et son hôte du jour. Dans le domaine agricole, il a annoncé la contribution de son pays à la production d’engrais et sur le plan sanitaire, la construction d’un laboratoire de détection des maladies infectieuses.

« Nous allons continuer aussi notre coopération et notre soutien en matière militaire et technique, et la livraison des armes pour augmenter les capacités opérationnelles et de combat de l’armée », a ajouté Sergueï LAVROV.

Les deux parties ont confirmé leur volonté de renforcer leur coopération au niveau des organisations internationales notamment à l’ONU. C’est dans cette optique que la Russie, selon le ministre LAVROV, apprécie beaucoup la position « objective et juste » du président burkinabè au sujet de la question ukrainienne.

« De notre côté, nous sommes prêts à apporter notre soutien pour la cause juste des Africains qui tentent de se débarrasser de l’influence néocoloniale », a affirmé le chef de la diplomatie russe. Il a salué et exprimé le soutien de son pays à l’Alliance des Etats du Sahel (AES), créée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

