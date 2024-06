France : Emmanuel Macron dissout l’Assemblée nationale

publicite

Le Président français Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche 9 juin 2024 la dissolution de l’assemblée nationale après la victoire écrasante de l’extrême droite aux élections européennes.

« Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second », a déclaré le chef de l’Etat dans une allocution télévisée après l’annonce des résultats.

« C’est un temps de clarification indispensable (…) j’ai entendu votre message, vos préoccupations et je ne les laisserai pas sans réponse », a-t-il ajouté. « Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochain. La France a besoin d’une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde ».

L’issue du scrutin européen « n’est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l’Europe », « la montée des nationalistes et des démagogues est un danger pour notre nation » a-t-il ajouté.

Source : rtbf.be

