Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : Entrée gratuite au stade pour le match Burkina Faso vs Sierra Léone à Bamako

L’équipe nationale du Burkina Faso affronte ce lundi 10 juin 2024 à 19H au stade du 26 Mars de Bamako, la Sierra Léone en match comptant pour la 4e journée des Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Pour inciter les Burkinabè résidant au Mali et le public frère du Mali à effectuer massivement le déplacement pour pousser les Étalons à la victoire, la Fédération burkinabè de football (FBF) de concert avec le ministère des sports du Burkina Faso a décidé de faire l’entrée libre et espère ainsi toucher le plus grand nombre pour pousser les Étalons à la victoire.

Source : FBF

