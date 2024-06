« Pont vers le chinois », un concours qui promeut la langue chinoise au Burkina Faso

publicite

L’Ambassade de la République Populaire de la Chine au Burkina Faso a, en collaboration avec l’Institut Confucius de l’université Nazi Boni, tenu la 23e édition (2e édition au Burkina Faso) du concours de langue chinoise «Pont vers le chinois» pour les étudiants des universités du monde, le dimanche 9 juin 2024, à Ouagadougou.

La 23e édition du concours de langue chinoise «Point vers le chinois» a connu son épilogue le dimanche 9 juin 2024 au niveau international. Au Burkina, il est à sa deuxième édition. Si le premier but de cette initiative est de renforcer les relations sino-burkinabè, ce concours le fait bien. Il contribue à promouvoir la culture chinoise à travers le mandarin.

Pour cette deuxième édition sur le plan national, ils ont été huit candidats à se disputer la première place. Et pour y parvenir, il fallait faire voir sa maîtrise parfaite de la langue chinoise. A cet effet, les candidats ont eu comme exercice des discours en langue chinoise, des présentations artistiques avec les éléments culturels chinois, et des questions sur la culture chinoise.

Au terme des épreuves, c’est Emmanuel Kaboré qui a retenu l’attention des membres du jury. Il a donc été sacré lauréat de la 2e édition. Grande joie pour ce passionné des langues de voir ses efforts récompensés. « Honnêtement c’est un sentiment de joie naturellement, parce que nous sommes venus pour la compétition, et on visait tous la première place. Vu que j’ai été honoré par cette place, vraiment je suis très très content », tels ont été les premiers mots du lauréat à chaud.

Partenaire de l’Institut Confucius de l’université Nazi Boni, l’Université Aube Nouvelle a abrité la cérémonie de cette deuxième édition du concours «Pont vers le chinois». Prenant part à cette cérémonie, Dr Evariste Dakouré, représentant du Recteur de l’Université Aube Nouvelle a saisi la balle au bond pour inviter les étudiants à s’intéresser au mandarin, qui est la condition sine qua non pour profiter des nombreux avantages qu’offre la Chine.

«La République Populaire de Chine offre d’énormes opportunités, mais pour les saisir, il convient d’avoir une bonne maîtrise du mandarin. C’est pour cela que je saisis une fois de plus l’occasion pour inviter les étudiants et au-delà, les différentes couches socioprofessionnelles du Burkina à se mettre davantage au mandarin, à s’approprier cette langue, pour augmenter les chances de saisir des opportunités», a-t-il souhaité.

En termes de récompense, le lauréat a empoché la somme de 150 000 FCFA et un trophée. Le deuxième, la somme de 100 000 et un trophée, le 3e quant à lui est rentré avec la somme de 50 000 FCFA en plus d’un trophée.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

