Burkina Faso : Célébration conjointe des journées de l’environnement et de la lutte contre la désertification sous le signe de la réflexion et de l’action

Le Burkina Faso a célébré conjointement les journées mondiales de « l’environnement » et de « la lutte contre la désertification et la sécheresse » ce lundi 10 juin 2024 à Koudougou dans le Centre-Ouest. Cette journée de double célébration est dédiée à la réflexion et à l’action en faveur de l’environnement.

Au Burkina Faso, l’étude sur la situation de référence de dégradation des terres révèle qu’environ 19% des terres du territoire national sont en péril. Chaque année, le pays perd 469 650 ha de ses terres productives.

En effet, entre 2002 et 2013, 2 632 220 ha des terres ont perdu leur couverture végétale, 2 537 232 ha ont perdu leur productivité et 798 521 ha sont sans carbone dans le sol. A cela s’ajoute la triple crise planétaire à savoir les changements climatiques, la perte de la biodiversité et la pollution aux produits chimiques.

Au regard de ce constat, l’environnement au Burkina Faso va mal, selon les mots de Roger Barro, Ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement. « Les terres dégradées augmentent de manière forte il y a moins de végétation. Ce qui montre que les terres de production aussi sont très minimes. Cela nous interpelle à poser des actions pour inverser ces tendances. Parce que nous devons espérer, nous devons produire.

C’est pourquoi nous tenons ces journées conjointement pour montrer qu’ensemble, on peut se donner des idées pour aller de l’avant pour donner un environnement meilleur à nos citoyens. Pour restaurer nos terres, la première des choses c’est de reboiser, la deuxième des choses c’est d’éviter de jeter les déchets partout, de minimiser la pollution. Si nous arrivons à faire cela, nous donnons un contre-coup aux changements climatiques avec ses effets dévastateurs », a-t-il lancé.

Il est temps donc de sonner l’alerte et mobiliser les couches de la société autour des thématiques en lien avec la protection de l’environnement. D’où toute la quintessence du thème de ces journées au niveau national « L’avenir de nos terres : quelles synergies pour la restauration et la résilience à la sécheresse ».

« Le président Ibrahim TRAORE a lancé une offensive dans le domaine agricole. On ne peut parler de l’agriculture sans parler de l’environnement sans s’interroger comment nous allons pouvoir produire alors que le constat est alarmant par rapport à la désertification, par rapport à nos terres cultivables qui deviennent de plus en plus arides.

Nous demandons à la population d’avoir des comportements responsables envers l’environnement en plantant des arbres et de les entretenir », a soutenu Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée Législative de Transition, patron de la journée.

Cette journée de double célébration de l’environnement est dédiée non seulement à la réflexion mais aussi à l’action collective en faveur de la protection le l’environnement.

En plus de la cérémonie officielle, cette journée de célébration de l’environnement dans la cité du cavalier rouge a été marquée par une cérémonie de plantation d’arbres, suivie d’engagement pris par les populations envers l’environnement, des remises de certificats à des villages modèles qui se sont engagés à éliminer la défécation à l’air libre, des remises de matériels de protection de l’environnement à la région du Centre-Ouest et à des groupement et coopératives de femmes.

En rappel, l’Assemblée générale des Nations unies a déclaré les 05 et 17 juin de chaque année, respectivement Journée mondiale de l’Environnement et Journée mondiale de Lutte Contre la Désertification et la Sécheresse.

Akim KY

Burkina 24

