Journée mondiale de l’environnement 2024 : L’éducation financière et environnementale des élèves au cœur de la célébration nationale

Le 5 juin de chaque année, la Journée mondiale de l’environnement est célébrée. Au Burkina Faso, en 2024, elle est célébrée en différé dans la région du Centre-Ouest à travers une série d’activités dont le lancement officiel est intervenu ce samedi 8 juin 2024 à Koudougou, chef-lieu de ladite région.

Plusieurs activités sont au programme de la célébration en différé de la Journée mondiale de l’environnement 2024 à Koudougou, dans la région du Centre-Ouest. Afin de marquer d’une certaine empreinte cette célébration, le ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement a tenu à mettre en avant l’éducation financière et environnementale.

« On commence par la formation en éducation financière et en éducation environnementale. Ce matin, nous avons eu la chance d’avoir beaucoup de participants (ndlr, plus d’une centaines d’élèves de plusieurs établissements de la ville) pour avoir des connaissances sur ces deux aspects qui permettront de préparer cette génération à ce que les questions de finances et d’environnement, ensemble associées, puissent mieux impacter notre milieu, notre cadre de vie », a expliqué Kouilga Fidèle Yaméogo, chargé de mission au ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement.

Plus concrètement, en ce qui concerne l’éducation financière, Dr Boubakar Thiombiano, Directeur des opérations et du suivi-évaluation du Fonds national de la finance inclusive (FONAFI), il sera question de parler de la budgétisation, de l’épargne, des produits et services financiers. Mais avant, a-t-il précisé, Il y a un module introductif qui va camper le décor pour parler un peu du FONAFI.

Talata Namountougou, Chef de service de la promotion de l’écocitoyenneté à la Direction générale de la préservation de l’environnement, ayant déjà eu son vis-à-vis avec les élèves-participants, dit avoir abordé avec eux le thème de l’éducation environnementale à savoir ses objectifs, ses buts, les acteurs de mise en œuvre. « Parce qu’à terme nous visons à ce que l’ensemble des citoyens soient des éco-citoyens ; et cela passe par l’éducation environnementale », a-t-il fait comprendre.

La centaine d’élèves participants ont été répartis en deux groupes et sur deux sites différents (ndlr, l’une des salles de réunion de la mairie de Koudougou et la salle de réunion de la Direction régionale de l’environnement) dans le but de permettre une meilleure interaction et la réussite des sessions. La présente commémoration de la Journée mondiale de l’environnement est prévue durer 3 jours, soit du 8 au 10 juin 2024.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

