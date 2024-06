Burkina Faso vs Sierra Leone : «Je ne suis pas déçu des joueurs mais je suis déçu du score» (Brama Traoré)

publicite

Après le match nul face à la Sierra Leone, le lundi 10 juin 2024, le sélectionneur des Étalons Brama Traoré s’est dit déçu du résultat après le match. Pas question de rejeter la faute sur les joueurs car pour lui il y a eu du jeu et seule la chance n’a pas été au rendez-vous à cette rencontre.

Brama Traoré à la sortie de la rencontre face aux Leons stars de la Sierra Leone reconnait la qualité de jeu de ses poulains. La chance n’a pas été de leur côté, à l’écouter.

« Nous avons en tout cas dominé ce match de long en large. En deuxième mi-temps il y a eu une baisse de régime et nous avons voulu tout de suite faire des remplacements. Et nous avons pris un but sur le corner et sur une balle anodine, un manque de concentration.

Comme vous l’avez vu, nous avions beaucoup de chance de marquer le troisième mais la chance ne nous a pas souri. Et c’est comme ça, il y a des jours où la chance ne nous sourit pas. Nous avons beaucoup beaucoup de regrets pour ce match», a narré le sélectionneur des Étalons.

C’est donc clair pour Brama Traoré : « repartir travailler pour revenir encore plus fort». « Nous sommes arrivés à Bamako et nous nous sommes sentis chez nous. Tous étaient réunis pour qu’on puisse aborder ce match. Le public malien était sorti pour nous et on a vu qu’ils étaient déçus à la fin. La chance n’a pas souri et nous présentons toutes nos excuses. Nous pensons revenir pimpants neufs pour la prochaine fois. Je ne suis pas déçu des joueurs mais je suis déçu du score», a-t-il déploré.

Brama Traoré avec les Étalons, c’est 4 matchs, 2 défaites et 2 nuls. Pour ces éliminatoires, il lui reste 6 matchs pour défendre cette qualification.

