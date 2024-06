Football burkinabè : Philippe Lapaix Maré, héros de l’EFO en demi-finale de la Coupe du Faso 2024

publicite

L’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) s’est qualifiée en finale de la Coupe du Faso 2024 en battant l’ASFA Yennenga lors de la séance des tirs au but (0-0 ; 3-2) ce dimanche 23 juin 2024 à Ouagadougou.

C’est lui l’homme du match. Philippe Lapaix Maré. Le gardien de but de l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) a permis à son équipe de se qualifier finale de la Coupe du Faso 2024. Il a fallu recourir aux tirs au but après les 90 minutes et la prolongation pour désigner le vainqueur de cette demi-finale.

A cette séance, Philippe Lapaix Maré a sorti le grand jeu. Le gardien de l’EFO a arrêté les deux premiers tirs de l’ASFA Yennenga avant d’arrêter également le quatrième tir. Résultat, l’EFO se qualifie par 3 à 2. Vainqueur de la Coupe du Faso, l’EFO se qualifie ainsi pour la finale prévue le 6 juillet 2024.

La première période était à l’avantage de l’ASFA Yennenga qui a acculé son adversaire. Les bleu et blanc se reprennent à la deuxième période. Ils dominent le match mais les efforts de Landry Banadi sont mal exploités.

L’EFO affronte en finale de la Coupe du Faso 2024 le Rahimo FC. L’équipe de Rahim Ouédraogo a battu (2-0) le CEFFEB à Bobo-Dioulasso.

