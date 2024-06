Le projet ELECBÂT ou la solution de l’énergie durable au Burkina Faso

publicite

Conscient que l’accès à l’énergie est essentiel pour le développement durable d’une nation, MAISSANE HOLDING a initié le projet ELECBÂT. Lancée le vendredi 28 juin 2024, cette initiative se positionne comme une solution novatrice dans le domaine de l’électricité bâtiment et industriel.

La question de l’énergie reste un sujet aux mille problématiques au Burkina Faso. Avec une demande qui ne cesse de s’accroitre, l’énergie est une denrée rare dans les zones dites rurales. Comment utiliser cette énergie à bon escient et la faire profiter à tous ? C’est en réponse à cette préoccupation que MAISSANE HOLDING a mis en place le projet ELECBÂT.

Selon les initiateurs, l’objectif du projet, est d’accompagner les sociétés d’ingénieries, les architectes, les entreprises BTP, le secteur tertiaire, agricole, et industriel dans l’atteinte de leurs objectifs, en matière de réalisation, d’installation et d’infrastructures électriques.

Pour sa mise en œuvre, ELECBÂT vient avec une batterie de solutions, qui vise à fluidifier l’accès à l’énergie aux citoyens. « Ce projet, c’est un projet innovateur. C’est un projet qui permet au client d’avoir la tranquillité d’esprit, parce que nous prenons en compte les charges de l’installation, de la fourniture et de la mise en service, donc, c’est un tout en un.

Une fois que vous nous confié votre projet, vous n’avez plus à vous inquiéter si les délais seront respectés ou pas, si le budget sera pris en compte ou pas, parce qu’une fois que nous faisons l’étude, ça veut dire que le prix qu’on a établi prend en compte toutes les charges et les imprévus », a fait savoir dame Tounkara, gérante de MAISSANE HOLDING.

Le projet ELECBÂT se présente sous trois formes. ELECBÂT Starter qui concerne les bâtiments de type F1, F2, F3 et F4. ELECBÂT Essential, pour les bâtiments de type R+1 et R+2. ELECBÂT Advenced pour les bâtiments R+3 à R+N. Et enfin ELECBÂT Elite qui concerne la personnalisation domotique.

En outre, l’installation de ELECBÂT se passe en trois phases, à écouter Seni Dorah Claver Crescent, technicien, à MAISSANE HOLDING. « D’abord nous avons les tuyauterie, la filerie, et la pause des appareils électriques », a-t-il détaillé.

Pour ce qui est des tarifs, ELECBÂT se veut souple et flexible sur le marché. Pour un Bâtiment F1 les coûts s’élèvent à 409 290 FCFA, et pour un bâtiment F2, 690 930 FCFA, quant au bâtiment F3, 1 148 630 FCFA, et 1 597 475 FCFA pour ce qui est du bâtiment F4.

In fine, ELECBÂT est doté d’un système hybride, ce qui lui permet de fonctionner avec le système solaire que d’autres sources d’énergies. En un mot, tout est réuni pour faire profiter l’énergie à tous.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

