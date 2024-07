Renforcement de capacités : Le personnel du SGG-CM à l’école de la gestion de carrière et de la déontologie de la fonction publique

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Mathias Traoré a procédé, dans la matinée de ce lundi 1er juillet 2024 à Ouagadougou, au lancement officiel des sessions de formation en gestion de carrière et de la déontologie de la fonction publique au profit du personnel du Secrétariat général du Gouvernement et du Conseil des ministres.

La suite après cette publicité

Ces sessions de formation visent à renforcer les connaissances théoriques et pratiques des agents du SGG-CM afin de booster leurs compétences techniques et opérationnelles et susciter, en eux, une saine émulation du niveau de conscience professionnelle en vue de garantir une meilleure offre de service aux usagers/clients du SGG-CM.

Pour le Secrétaire général du Gouvernement, Mathias Traoré, cette série de formation s’inscrit en droite ligne avec la vision du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré qui est de bâtir une nation forte à travers des ressources humaines de qualité, compétente et soucieuse d’un développement durable.

« Dans un souci de concrétiser cette volonté politique affichée au plus haut sommet de l’Etat, il est nécessaire de doter l’agent public de connaissances et des aptitudes nécessaires » a indiqué Mathias Traoré

Durant la période du 1er au 24 juillet 2024, plus de 130 travailleurs du Secrétariat général du Gouvernement et du Conseil des ministres, répartis en plusieurs sous-groupes vont renforcer leur niveau de connaissance générale sur les grandes étapes de la gestion de la carrière des agents publics et sur leurs droits et obligations

A l’occasion, les participants seront également outillés sur la prise de conscience et la nécessité d’être des serviteurs exemplaires s’acquittant correctement de leurs obligations.

Ces sessions permettront, à termes, aux travailleurs de connaître les récompenses, les sanctions et les différentes voies de recours de résolution des conflits prévues par la loi.

Au regard de l’importance des thématiques qui seront abordées au cours des sessions, le Secrétaire général du Gouvernement a exhorté l’ensemble des participants à suivre les travaux avec beaucoup d’attention.

Source : SCRP/SGG-CM

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite