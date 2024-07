Hadj 2024 : Des pèlerins reconnaissants à Razang-Naaba Poulma de Ouagadougou pour leur voyage à La Mecque  

publicite

0 Partages Partager Twitter

Razang-Naaba Poulma de Ouagadougou a offert le Hadj à six fidèles musulmans de la ville de Ouagadougou. De retour après leur pèlerinage à La Mecque, ces derniers sont allés témoigner leur reconnaissance à leur bienfaiteur le mercredi 3 juillet 2024.

La suite après cette publicité

Six fidèles musulmans ont pu accomplir le hadj 2024 grâce au soutien financier Razang-Naba Poulma de Ouagadougou. Après avoir foulé les terres de la mère patrie, les pèlerins ont décidé de faire une halte chez leur bienfaiteur pour lui exprimer toute leur gratitude et leur reconnaissance.

Nouhoun Traoré, l’un des pèlerins a de prime abord soutenu que le pèlerinage s’est très bien passé en ce sens qu’ils sont partis et revenus sains et saufs avec le sentiment du devoir accompli. En outre, il a notifié avoir prié pour le retour de la paix et la cohésion sociale.

De plus, il n’a pas manqué de remercier et d’adresser des bénédictions à son bienfaiteur grâce à qui il a pu réaliser le hadj dans des conditions optimales. « Nous sommes là pour témoigner notre remerciement à Naaba. Il n’est pas donné à n’importe qui d’enlever son argent pour envoyer des gens à la Mecque. Je demande au nom de tous ceux qui sont partis à la Mecque de remercier Naaba car ça nous va droit au cœur », a-t-il dit avec joie.

Le mécène derrière cette initiative a expliqué que son intention c’est de favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale sans distinction de sexe, de religion et d’ethnie. En effet, Razang-Naba poulma de Ouagadougou a informé que depuis une vingtaine d’années, il soutient du mieux qu’il peut les fidèles des différentes confessions religieuses à accomplir leur pèlerinage. Grâce à cette initiative, ajoute-t-il, ils sont nombreux parents, amis, connaissances et voisins à avoir bénéficié soit d’un pèlerinage à la Mecque, Rome où à Jérusalem.

« Si vous voyez qu’on a pu envoyer des personnes au hadj c’est grâce à l’amour, la fraternité et la cohésion sociale. En effet nous côtoyons beaucoup les musulmans et cela se fait dans le respect et la considération. Nous travaillons à l’unisson et nous ne formons qu’un.

Comme Dieu m’a fait grâce cette année encore, je me suis dit pourquoi ne pas aider mes frères musulmans à accomplir l’un des piliers de l’islam? C’est pour cette raison que cette année encore je n’ai pas dérogé à la règle. Mon ambition c’est faire partir tous ceux qui le désirent mais qui ne disposent pas de moyens. Comme cela est au-dessus de mes moyens, chaque année je fais de mon mieux pour aider quelques-uns », s’est justifié Razang-Naba Poulma.

Pour lui, le sens de partage est très important car cela contribue à l’élévation et à la bénédiction. Il a d’ailleurs exhorté les uns et les autres qui ont la capacité d’aider à le faire car le Burkina Faso c’est un mélange de musulmans, de chrétiens catholique et évangélique, de traditionalistes et autres religions.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite