Burkina Faso : La saison sportive du ministère en charge de la communication officiellement lancée pour deux mois de communion

La saison sportive du ministère en charge de la communication a été officiellement lancée le jeudi 4 juillet 2024, à Ouagadougou, précisément sur le plateau du BBDA. Cette édition est placée sous le thème « La pratique du sport comme facteur de bien-être et de cohésion au sein du MCCAT». Elle est lancée pour deux mois de communion autour du sport dans ce département.

Le sport est facteur de cohésion sociale et de vivre ensemble comme on l’a toujours dit. Le ministère en charge de la communication du Burkina Faso s’en est approprié ce jeudi 4 juillet 2024, avec pour objectif de permettre à ses travailleurs de communier autour du sport.

Le coup d’envoi de cette saison sportive a débuté par un tir au but effectué qui sera par la suite articulé autour d’une séance aérobic, avec le même objectif de réunir les travailleurs hors des bureaux pendant deux mois.

«La pratique du sport comme facteur de bien-être et de cohésion au sein du MCCAT» est en rappel le thème de l’édition. Ce thème est « en parfaite cohérence avec notre vision, qui est de faire du sport et des loisirs des instruments de rapprochement, de cohésion et de bien-être des travailleurs » selon le ministre d’Etat en charge de la communication Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Un puissant outil d’intégration au service des Hommes et des institutions, qui mérite d’être utilisé efficacement dans notre département. Nous sommes face à des défis aussi nombreux que divers et plus que jamais nous devons mutualiser nos efforts, dans une synergie d’actions afin de renforcer la cohésion entre les différents acteurs», a-t-il dit.

« Le sport favorise et renforce les liens sociaux. Il est porteur de bienfaits pour la santé physique et le bien-être social. L’activité sportive permet à des personnes d’origine, de statut social ou de niveaux hiérarchiques différents dans une organisation, de fraterniser, de tisser et de renforcer leurs liens », a introduit le ministre en charge des sports, Dr Boubakar Savadogo.

Il a justifié sa présence par le fait que « le sport c’est la santé. C’est pour cela que nous sommes là pour les accompagner dans toutes les activités et pour motiver les agents des autres ministères à faire du sport ».

La cérémonie de lancement a vu la participation de l’invité d’honneur, en la personne de l’Etalon Jonathan Pitroipa et bien d’autres personnalités. L’invité d’honneur a fait savoir sa satisfaction d’être associé à cette rentrée sportive. « En tant que sportif, on se sent obligé de faire le sport. Le sport fait partie des travaux. C’est un plaisir pour nous d’être là ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

