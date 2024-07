Justice : Me Guy Hervé Kam regagne finalement son domicile (avocat)

publicite

Liberté provisoire pour le moment pour Me Guy Hervé Kam. Le lundi 8 juillet 2024, le tribunal militaire a ordonné la libération de l’avocat burkinabè. Hier 9 juillet, selon les avocats de Me Guy Hervé Kam, leur client a été maintenu en détention “en attendant que les modalités du contrôle judiciaire soient réunies”. Aujourd’hui, les choses semblent évoluer.

Me Guy Hervé Kam et ses avocats commencent-ils à voir le bout du tunnel ? Alors que tout était parti pour que l’avocat burkinabè reste pour le moment à la Maison d’Arrêt et de Correction des Armées (MACA), nous apprenons sa libération à travers l’un de ses avocats.

Dans l’après-midi du 10 juin on apprend par Me Ambroise Farama, avocat de Me Guy Hervé Kam que le juge d’instruction a fixé les modalités du contrôle judiciaire de leur client.

Des modalités de contrôle qui stipulent que leur client pourra être libéré sous contrôle judiciaire. Cependant, il avait indiqué que pour le moment, Me Guy Hervé Kam doit rester en détention à la Maison d’Arrêt et de Correction des Armées (MACA) en attendant l’opérationnalisation des mécanismes du contrôle judiciaire.

À en croire Me Ambroise Farama, les modalités du contrôle judiciaire doivent être, entre autres, une surveillance sécuritaire, une présentation de son client (Me Guy Hervé Kam) matin et soir au tribunal militaire. Aussi, il a été interdit à Me Guy Hervé Kam de quitter la ville de Ouaga.

C’est en début de soirée que l’on apprend finalement par son avocat que Me Guy Hervé Kam a regagné son domicile.

Pour rappel, Me Guy Hervé Kam a été arrêté le mercredi 29 mai 2024, alors qu’il venait tout juste d’être libéré par la Cour administrative d’appel. Le parquet l’a interpellé pour une affaire en lien avec le dossier d’un certain Sami Dah…

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

