Coopération sino-burkinabè : 34 millions de F CFA de matériels médicaux pour le CHU de Tengandogo

La République populaire de Chine a matérialisé une fois de plus son amitié envers le Burkina Faso en faisant une dotation de matériels médicaux au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo le vendredi 12 juillet 2024 à Ouagadougou.

L’ambassadeur de la République populaire de Chine, Lu Shan a remis un important lot de matériels médicaux au centre hospitalier universitaire de Tengandogo, d’une valeur totale de 34 millions de FCFA.

Lu Shan a expliqué que cette initiative vise à renforcer l’approvisionnement en équipements médicaux au CHU de Tengandogo. « La santé publique constitue l’un des principaux domaines de coopération entre nos deux pays et des résultats remarquables ont été obtenus », a-t-il soutenu.

Lu Shan a ajouté qu’en perspective, il sera question de la mise en œuvre d’un mécanisme de partenariat des hôpitaux jumelés qui vise à fournir des matériels et la formation du personnel au CHU de Tengandogo dans le domaine de la chirurgie cardiaque.

Outre cela, l’ambassadeur de la République populaire de Chine a annoncé qu’un financement à hauteur de 25 millions de FCFA est également prévu pour un projet de construction ou de réhabilitation des infrastructures d’un hôpital au Burkina Faso.

Nonobstant, Lu Shan a rappelé que le gouvernement chinois soutient activement le Burkina Faso tant sur le plan financier que matériel et technique. « La Chine va continuer à coopérer avec le Burkina Faso dans les secteurs tels que les infrastructures, le soutien en matériels et la formation du personnel conformément à la nouvelle initiative présidentielle de la santé et aux autres besoins du Burkina Faso. La Chine est prête à promouvoir la coopération bilatérale pour le plus grand bénéfice de la population », a-t-il rassuré.

Le matériel a été remis au ministre en charge de la santé Dr Robert Lucien Kargougou. Il a témoigné toute la gratitude et la reconnaissance du gouvernement pour la coopération exemplaire qui lie le Burkina Faso et la République populaire de Chine.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

