Burkina Faso : Des acteurs de médias à l’école de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP)

La Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP), en collaboration avec la direction générale des droits humains, du ministère de la Justice et des Droits Humains, chargé des relations avec les institutions (MJDHR), a organisé un atelier de partage d’informations et d’échanges sur la prise en compte des droits humains par les volontaires pour la défense de la patrie, au profit des acteurs de médias. Cette session de partage d’expérience s’est tenue les 11 et 12 juillet 2024, à Manga.

« Si aujourd’hui la dynamique de reconquête de notre territoire national se poursuit avec des victoires significatives sur le terrain, tout le monde le reconnait, c’est grâce à nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS), c’est grâce à nos Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) », a d’emblée salué le ministre d’Etat, ministre de la communication Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Malheureusement, comme vous le constatez, il y a, de façon sournoise, un certain nombre d’actions qui sont menées par un certain nombre de pays, qui prétendaient être les pays amis du Burkina Faso pour discréditer l’action de nos combattants sur le terrain », a déploré le ministre chargé de la communication.

Face à ces actions qui tentent de décrédibiliser l’apport des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), la Brigade des Volontaires des droits humains a trouvé judicieux d’initier cette session d’échanges. Cette activité faut-il le préciser a été une tribune de partage d’informations avec les hommes et femmes de médias sur la prise en compte des droits humains pour les VDP engagés sur le théâtre des opérations de sécurisation du territoire.

Spécifiquement, il s’est agi pendant ces 48 heures de travaux de faire connaitre aux Hommes de médias les missions des VDP, et le cadre juridique de leur emploi dans la lutte contre le terrorisme ; de faire connaitre les actions entreprises pour la prise en compte des droits humains par les VDP dans le cadre de l’exécution de leurs missions au profit des journalistes.

« Certains ont critiqué dès le départ, mais nous avons rassuré que nous prendrons toutes les dispositions pour que les Volontaires pour la défense de la patrie soient outillés, soient sensibilisés à la question des droits humains.

C’est l’essence de cette présente, et nous voudrons que vous soyez témoins, pour monter cette activité à l’ensemble des Burkinabè, à l’ensemble des participants, à l’ensemble de la communauté nationale et internationale », a précisé le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade, Kassoum Coulibaly.

En outre, le chef du département de la défense a saisi la balle au bond pour rappeler le rôle crucial que doivent jouer les Hommes de médias dans cette période assez tumultueuse que vit le pays des Hommes intègres.

« Le rôle des femmes et hommes de médias n’est pas à négliger surtout en temps de crise. Et cela est d’autant plus important, lorsqu’un peuple tout entier est engagé dans la lutte de souveraineté, de dignité, de liberté et d’auto détermination », a souligné le général de brigade Kassoum Coulibaly.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

