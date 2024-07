Burkina Faso : African Initiative outille des apprenants en secourisme

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association russo-burkinabè « African Initiative » a assuré une formation en premier secours aux apprenants du Centre de Formation pour l’Emploi CFE Consulting, le vendredi 12 juillet 2024, au quartier Bendogo de Ouagadougou. Cette formation dispensée par Docteur Gregory a porté sur les gestes de premier secours sanitaire.

La suite après cette publicité

Docteur Gregory, médecin russe, était au centre de formation professionnelle pour l’emploi de Gounghin le vendredi 12 juillet 2024. Dans les centres de formation, les accidents sont légions. Dr Grégory a de ce fait égrainé une série d’astuces pour la prise en charge des probables victimes d’accident.

En cas d’électrisation par exemple, « assurez-vous que la source d’énergie a été bien isolée », a conseillé le docteur avant de poursuivre : « vous devez tenir compte de votre sécurité lorsque vous porter assistance à une personne en danger ». Une fois la source du courant isolée, « vérifier le pouls de la victime avant de pratiquer une respiration artificielle sur elle », a-t-il renchérit.

Selon les explications du docteur, le bouche-à-bouche, le bouche-à-nez et le massage cardiaque sont des façons de pratiquer la respiration artificielle. « Vous pouvez aussi identifier la partie du cœur et porter un coup sec et dur sur le cœur afin de le réanimer », a fait comprendre Dr Grégory. « N’ayez pas peur, vous ne ferez aucun mal à la victime, l’objectif est de la ramener à la vie », a-t-il tenu à rassurer son assistance.

Docteur Gregory a également donné des astuces à apporter à une personne en cas de noyade, d’hémorragie artérielle et veineuse. « Dans ce derniers cas, vous devez placer un garrot entre la partie qui saigne et le cœur ; et le garrot se place à 10 centimètres au-dessus de la partie qui saigne et le cœur », a-t-il expliqué.

« Le temps de validité du garrot est d’une heure. Excéder ce temps, vous devez retirer le garrot », a-t-il précisé. Comme de coutume, Docteur Grégory a souhaité offrir un kit de soins de premier secours à chaque apprenant à l’issue de la formation.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite