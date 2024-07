Soutien à l’AES : Un jeune Burkinabè parcourt le trajet Ouaga – Niamey à vélo

publicite

Pour manifester son soutien aux dirigeants et populations de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le jeune Frédéric Kaboré a parcouru le trajet Ouagadougou Niger à vélo. Un périple long de 512 kilomètres.

« L’idée c’est de montrer à la jeunesse africaine que si on veut on peut. La libération de l’Afrique doit être avec les Africains, et c’est les Africains qui vont libérer l’Afrique », a dit le cycliste panafricain Frédéric Kaboré.

Ayant bravé les intempéries et autres obstacles liés aux dangers de la route, Frédéric Kaboré a été accueilli par le comité de soutien à l’AES (COSAES), qui n’a pas manqué de saluer la bravoure du cycliste.

« C’est un exploit qu’il vient de réaliser. Quitter Ouagadougou à vélo pour Niamey en passant par Kaya, Dori, Tera… avec tout ce que nous connaissons comme insécurité sur le long du trajet. Donc il s’est lancé un défi, et il a relevé ce défi.

Au fait c’est un message qu’il a voulu lancer à l’ensemble de la jeunesse, pour dire à cette jeunesse de ne jamais baisser les bras, d’être courageux, d’être braves comme nos soldats. Nos FDS sont courageux, ils sont braves sur le terrain », a salué Mohamed Doro Sekou, Président du Comité de Soutien à l’AES (COSAES)/CP Niger.

Source JT de 20h de la RTB du vendredi 12 juillet 2024

