Burkina Faso : De jeunes chercheurs en philosophie portent un regard croisé sur les défis actuels des sociétés africaines

La journée internationale des masterants/doctorants s’est tenue à l’école doctorale de l’Université Joseph Ki-Zerbo le vendredi 12 juillet 2024. Il s’est agi au cours de cette journée de discuter autour des sujets de communications relatifs à la thématique générale de ladite journée qui est « Regard croisé des jeunes chercheurs en philosophie sur les défis actuels des sociétés africaines ». D’éminents Professeurs et Docteurs, des doctorants et masterants ont pris part à cette journée.

« Ce qui réunit ce beau monde ici, c’est la volonté de débattre d’idées. La nécessité de se retrouver autour d’une même table, de discuter des défis auxquels nos sociétés sont confrontées et ceux auxquels elles pourraient être confrontées les prochaines années », a d’emblée dépeint Alexandre Moyenga, Doctorant en 3e année de philosophie à l’Université de Rennes en France, membre du comité d’organisation.

Quoi de plus normal alors que le thème « regard croisé des jeunes chercheurs en philosophie sur les défis actuels des sociétés africaines » pour orienter les travaux. Pour Alexandre Moyenga, cette journée a été initiée « pour montrer que nous, étudiants en philosophie, nous voulons aussi voir nos sociétés évoluer, se développer sans perdre la face d’humanisme. Sans aussi oublier le facteur progrès auquel elles doivent nécessairement tendre”.

Ainsi, a l’en croire, 34 communications réparties en trois axes à savoir, sept (7) communications en sciences et technologies innovantes, vingt (20) communications en société, démocratie et développement durable et enfin sept (7) communications en réflexion libre”, seront menées.

Au total, a-t-il souligné, il y aura douze (12) communicants en Master et vingt-deux (22) communicants en thèse. Cette journée, faut-il le rappeler, a été organisée par les étudiants sous le regard bienveillant de leurs enseignants. « Cette journée a été initiée par nos étudiants. Nos étudiants en doctorat et en Master se sont retrouvés et ils ont réfléchi à l’organisation de cette rencontre.

Ils sont venus me voir en tant que responsable du laboratoire de philosophie, pour solliciter notre accompagnement, ce qu’évidemment nous avons accepté de faire », a déclaré le responsable du laboratoire de philosophie de l’école doctorale des Lettres Sciences humaines et philosophie de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Pr Mahamadé Savadogo. Pour lui, cette journée, lieu de débats d’idées, de communications pertinentes avec des Professeurs et Docteurs émérites, participe même de la formation des étudiants en philosophie.

Pr Mahamadé Savadogo, responsable du laboratoire de philosophie de l’école doctorale des Lettres Sciences humaines et philosophie de l’Université Joseph Ki-Zerbo

Pour sa part, Alexandre Moyenga reconnaît que la tenue de cette journée a été possible grâce à l’action coordonnée des enseignants de philosophie des universités Joseph Ki-Zerbo, Norbert Zongo et le centre universitaire de Manga.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

