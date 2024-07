Gestion des menstrues : L’association Palobdé outille 350 jeunes filles et femmes

La 7e édition de « l’Apéro rouge de vie » de l’Association Palobdé a eu lieu du 11 au 12 juillet 2024 à Ouagadougou sous le thème « Les menstrues sans douleurs, c’est possible ».

Dans le but d’accompagner les jeunes filles dans la gestion des menstrues, l’association Palobdé a organisé une séance de sensibilisation et de formation au profit des jeunes filles à travers l’initiative dénommée « Apéro rouge de vie ».

Pendant 48 heures, l’association a échangé avec les filles sous le thème « les menstrues (règles) sans douleurs, c’est possible ». Selon la présidente de l’association Palodbé, Emelie Kyedrebéogo, « Apéro rouge de vie », cette initiative vise à briser le tabou lié aux menstrues dans les communautés pour un bon épanouissement des femmes et jeunes filles.

« L’association s’est donnée comme ambition de créer un environnement où la période des menstrues ne soit plus un handicap pour l’épanouissement des femmes et des jeunes filles en Afrique. Cet apéro rouge de vie est une caravane qui invite tout le monde à contribuer à briser les tabous autour des menstrues. Donc, c’est de divulguer la vraie information autour des menstrues auprès de ces jeunes filles et femmes », a-t-elle expliqué.

Au total, 350 jeunes filles issues du milieu scolaire et des couches vulnérables notamment les filles déplacées internes étaient concernées par la sensibilisation et la formation. L’hygiène menstruelle, et gestion de règles douloureuses ont été entre autres les thèmes abordés par les différents panélistes.

« L’objectif, c’était vraiment de leur expliquer la puberté, les signes qui accompagnent et aussi les menstrues. Ce n’est pas une maladie, ce n’est pas une pathologie. C’est physiologique et c’est naturel. Tout ce qui accompagnent les règles en termes de douleurs, de saignement abondant de sang peuvent trouver solution. Parler des règles ne doit pas être tabou », a souligné Adjami Barry, gynécologue-obstétricien et médecin de santé publique, par ailleurs l’une des panelistes.

En rappel, l’Association Palobdé a été créée en 2020 en partenariat avec Palobdé Afrique. Elle œuvre à la création d’un environnement dans lequel la gestion des menstrues ne constitue plus un handicap à l’épanouissement des femmes et des jeunes filles au Burkina Faso.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

