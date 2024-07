VisiPro7 digitalise le système de gestion des visiteurs de Enko Ouaga

publicite

En vue de digitaliser son système de gestion de ses visiteurs, Enko Ouaga a procédé à la signature d’un partenariat avec la solution VisiPro7 de l’entreprise Yentech. La signature de ce partenariat est intervenue ce mardi 16 juillet 2024 au siège des locaux de Enko Ouaga sis à Ouagadougou.

Permettre aux entreprises d’avoir une solution digitale sur les données des visiteurs au lieu de le faire manuellement, c’est là la promesse de l’entreprise Yentech avec sa solution VisiPro7. Elle est une solution intégrée de gestion des visiteurs, à écouter Yentema Nadjoari, directeur général de Yentech.

« VisiPro7 permet de scanner les documents d’identité d’un visiteur et d’enregistrer les heures d’arrivée, de départ ainsi que le département visité. La solution permet ainsi d’éviter l’utilisation du cahier de présence qui comporte de nombreux désavantages », a fait savoir le directeur général.

C’est au regard de cet avantage que les responsables de Enko Ouaga ont choisi la solution de Yentech pour une meilleure gestion des données sur ces visiteurs. Pour matérialiser ce choix, les deux structures ont procédé à la signature d’un partenariat.

« C’est une opportunité de pouvoir acquérir cette application pour faciliter non seulement le travail de la sécurité et en même temps de pouvoir avoir aussi des statistiques beaucoup plus fiables sur les visites que nous recevons. Nous sommes satisfaits », a salué Abdourahim Ouédraogo, directeur des admissions de Enko ouaga et représentant de la directrice générale.

« Le système est composé de deux modules. Le premier est une tablette et le deuxième c’est un PC. Avec la tablette, quand un visiteur arrive, l’agent de sécurité scanne le document d’identité du visiteur et automatiquement les informations sont récupérées.

Et après il insère le numéro de téléphone, le service auquel le visiteur est venu visiter et l’heure. Quand le visiteur sort, on lui remet son document d’identité et on valide sur la plateforme que le visiteur est sorti », a souligné Yentema Nadjoari sur le mode d’utilisation de VisiPro7.

Il a également fait savoir qu’avec la tablette, c’est que les données sont stockées en local et son utilisation se fait sans une connexion internet. « Elle peut fonctionner pendant une semaine sans être chargée. Quand les données sont stockées sur la tablette, c’est automatiquement synchronisé sur un serveur qui peut afficher les statistiques des visites », a-t-il ajouté.

