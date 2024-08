Revue à mi-parcours du Cadre sectoriel de dialogue Défense-Sécurité 2024 : Résultats satisfaisants, invite à maintenir le cap

publicite

Le Colonel-major Alain Ollo Palé, Directeur de cabinet, représentant le ministre d’État, en charge de la défense et des anciens combattants, a présidé la cérémonie officielle marquant l’ouverture des travaux de la revue à mi-parcours du Cadre sectoriel de dialogue Défense-sécurité 2024 (CSD-DS 2024), ce vendredi 2 août 2024, à Ouagadougou.

Selon le Directeur de cabinet, représentant le ministre d’Etat, en charge de la défense et des anciens combattants, le Colonel-major Alain Ollo Palé, la revue à mi-parcours du Cadre sectoriel de dialogue Défense-sécurité 2024 (CSD-DS 2024) consistera à examiner le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’actions sectoriel pour la mobilisation et le développement de janvier à juin 2024.

Il s’agira plus précisément, a-t-il indiqué, de dégager les principaux acquis enregistrés, les difficultés rencontrées et de proposer des pistes de solutions. En attendant une présentation détaillée du rapport, il dit noter que le secteur enregistre un taux d’exécution physique de 36 à 79% et un taux d’exécution financière de 23,82% au 30 juin 2024.

Au titre des défis relevés, au plan politique, le Colonel-major Alain Ollo Palé a cité la tenue des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne ; la tenue des assises nationales et l’institution de la journée des coutumes et traditions.

« Au plan sécuritaire, malgré la persistance des attaques terroristes, des actions ont été menées sur le terrain et des victoires enregistrées. Le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) a eu des effets indéniables en termes d’amélioration de la situation sécuritaire ce qui a permis de libérer et de stabiliser certaines localités permettant ainsi la réinstallation des populations jadis déplacées », a-t-il fait savoir.

Le directeur de cabinet a donc salué ces résultats et a invité l’ensemble des acteurs et partenaires membres du Cadre sectoriel de dialogue Défense-sécurité à rester mobilisés et à plus d’engagement dans la mise en œuvre du plan d’actions sectoriel pour le semestre à venir.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

