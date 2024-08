Banque des dépôts du Trésor : Un outil pour affirmer l’indépendance économique et financière du Burkina

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a procédé, ce vendredi 2 août 2024, au lancement des activités de la Banque des dépôts du Trésor (BDT), sise à Koulouba ; une banque qui permet au Trésor public d’optimiser la gestion des ressources financières publiques.

Grâce au leadership du Capitaine Ibrahim TRAORE, le Burkina Faso dispose désormais d’une Banque des dépôts du Trésor dont le réseau s’appuie sur celui du Trésor public, structure déconcentrée sur toute l’étendue du territoire. Le Ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar NACANABO a, au nom du Président du Faso, exprimé sa fierté de voir l’érection de la Banque des dépôts du Trésor, preuve des efforts du gouvernement à œuvrer pour une véritable réforme de la gouvernance économique et financière de notre pays.

Cette banque est une matérialisation de l’engagement du Chef de l’Etat à « affranchir notre pays des mécanismes et méthodes rétrogrades qui nous confinent au sous-développement et à l’assistance financière », a-t-il indiqué. Le Burkina Faso est donc en route vers son indépendance économique et financière.

Selon le ministre NACANABO, avec la Banque des dépôts du Trésor dont le slogan « La Banque des dépôts du Trésor, la banque du Burkindlim », il ne sera plus possible pour les structures publiques notamment les projets et programmes et certains services administratifs de détenir d’importants dépôts bancaires pendant que le Trésor a recours à des emprunts à des taux parfois onéreux. Ainsi, cette banque va permettre au Trésor public de bien jouer son rôle de gestion optimale des ressources publiques.

Les Burkinabè sont aussi invités à faire de la BDT, leur principal outil de financement. « Le Burkina Faso nouveau que nous appelons de tous nos vœux et pour lequel chaque citoyen doit apporter sa pierre pour son édification, commande de nous une révolution dans nos pratiques et usages, afin de consolider la marche radieuse entamée par notre pays », a souligné le ministre de l’Economie et des Finances.

Le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Bruno Raymond BAMOUNI a témoigné sa reconnaissance et celle des travailleurs du département en charge de l’Economie et des Finances au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE. « Votre présence rehausse d’un éclat très particulier la présente cérémonie de lancement de la Banque des dépôts du Trésor et donne le témoignage éloquent d’un encouragement fort aux acteurs du front financier dans la guerre imposée à notre pays », a-t-il soutenu.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

