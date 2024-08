Burkina Faso : Le capitaine Ibrahim Traoré lance les activités de la Banque des Dépôts du Trésor

publicite

A l’occasion du lancement des activités de la banque des dépôts du trésor, le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat, a publié sur son compte X, ce vendredi 2 août 2024 à Ouagadougou.

« J’ai procédé, ce vendredi 2 août 2024, au lancement officiel des activités de la Banque des Dépôts du Trésor.

Avec l’intégrité comme boussole, cette banque est un outil et un symbole de souveraineté économique et financière du Burkina Faso. Elle sera plus proche des populations et contribuera au développement socioéconomique de notre pays à travers un mode de financement plus adapté des projets et programmes structurants.

J’invite les Burkinabè, les organismes publics et privés de développement et les opérateurs économiques à recourir à la banque du « Burkindlim » pour ainsi participer à l’œuvre de construction collective d’une économie souveraine au service du développement de notre pays.

Pleins succès à la Banque des Dépôts du Trésor ! », a publié le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat sur son compte X (ex Twitter).

