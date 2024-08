Les ambassadeurs de la marque « Black » se réunissent autour d’un barbecue pour renforcer les liens

publicite

À travers un barbecue, le promoteur de la marque vestimentaire «Black», Abdoul Ben Isaac Compaoré, connu sous le nom de «Black», certainement à cause de sa belle peau noire, a réuni des ambassadeurs de sa marque, le dimanche 4 août 2024, à Ouaga 2000.

L’objectif recherché par le promoteur de la marque «Black» à travers cette rencontre est de renforcer les liens entre les différents ambassadeurs de sa marque et aussi créer un réseautage.

«Nous voulons renouer les liens avec nos ambassadeurs, renforcer les liens et essayer d’établir encore plus de projets pour le futur », a-t-il expliqué.

Il a précisé que le but de cette activité c’est vraiment de réunir les ambassadeurs de «Black» dans une ambiance conviviale en vue de mettre en place un réseautage entre ces derniers. «On essaie de tout faire pour mettre les gens en contact, et essayer de voir dans quelle mesure, on peut s’accompagner et échanger des services afin que chacun puisse vraiment profiter de l’autre », a-t-il noté.

Il a aussi ajouté que «Black» c’est une famille, il est bon que les membres de cette famille se connaissent d’où l’idée qui sous-tend l’organisation du barbecue des ambassadeurs. «Là on essaie de rassembler toute la famille pour que les membres de la famille puissent se frotter et surtout se connaître pour voir comment on pourra continuer à cheminer ensemble», a-t-il laissé entendre.

Abdoul Ben Isaac Compaoré a tenu à remercier tous ces ambassadeurs sans qui, il ne pourrait pas tenir jusqu’ici, car il a dit qu’il n’a jamais reçu autre soutien que celui de ses ambassadeurs. Même pour ce barbecue, les ambassadeurs ont eu à contribuer, à l’en croire.

«Depuis que Black existe, on n’a jamais eu d’accompagnement. Et tout ce que l’on fait c’est grâce à nos ambassadeurs. Tout a été possible grâce à ces personnes qui sont là aujourd’hui et d’autres qui ne sont pas là mais qui nous ont envoyées des messages d’excuse parce qu’elles sont prises», a-t-il dit. Le barbecue des ambassadeurs de «Black» a réunit plus de 500 personnes.

