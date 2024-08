Groupement Commando Parachutiste : 200 militaires finissent avec brio leur stage de brevet militaire de parachutisme

publicite

Dans une démonstration de courage, d’agilité et d’esprit d’équipe, deux cents (200) militaires des Forces Armées Nationales (FAN) ont brillamment achevé leur stage de brevet militaire de parachutisme, le 29 juillet 2024, dans la garnison de Bobo-Dioulasso. Ces hommes et femmes, désormais outillés pour sauter d’un avion en plein vol, viennent d’ajouter une corde majeure à leur arc de compétences militaires.

Dispensée par le Centre d’Instruction des Troupes Aéroportées (CITAP) du Groupement Commando Parachutiste (GCP) de l’Armée de Terre, cette première session de l’année 2024 du stage de brevet militaire de parachutisme a été très intensive et a mis à rude épreuve des stagiaires venus de plusieurs composantes des FAN que sont la Gendarmerie Nationale, l’Armée de l’Air, les Forces Spéciales et l’Armée de Terre. Formations théoriques, entraînement au sol, sauts en parachutes dans diverses conditions, manœuvres tactiques…toutes les techniques ont été passées en revue dans le cadre de ce stage.

Après six (06) semaines de formation, ces militaires ont été déclarés aptes à recevoir leurs diplômes et les insignes du brevet militaire de parachutisme, rejoignant ainsi la prestigieuse famille des troupes aéroportées des FAN. Afin de renforcer les relations entre militaires et hommes de médias, le stage a été ouvert aux journalistes de la Région des Hauts-Bassins.

Cette immersion au sein du Groupement Commando Parachutiste a été une belle occasion pour les journalistes qui ont pu vivre de l’intérieur les épreuves physiques et mentales auxquelles sont confrontés les stagiaires, toute chose qui leur a permis de mieux cerner les enjeux ainsi que l’intérêt d’une telle formation dans ce contexte de crise sécuritaire.

Source : Armée de terre du Burkina Faso

