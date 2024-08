Energie et Mines au Burkina Faso : Un apéro pour dialoguer sur les réformes du secteur au profit du privé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans l’optique de faire découvrir les opportunités saisissables, voir les passerelles données au secteur privé, un apéro de l’énergie et des mines s’est tenu le vendredi 02 août 2024 à Ouagadougou. Il a porté sur le thème : « Nouvelles reformes dans le secteur de l’énergie et des mines : Quelles dynamiques pour un secteur privé compétitif, pourvoyeur de richesses et de bien-être au Burkina Faso ?».

La suite après cette publicité

Pour permettre au secteur de l’énergie et des mines de contribuer véritablement au développement du pays, les gouvernements successifs ont opéré un certain nombre de réformes dont les plus récentes étaient au cœur de l’APERO du vendredi 2 août 2024, à Ouagadougou.

Au cours de cette activité, les participants ont eu droit à une explication sur les différentes réformes qui ont été adoptées dans le domaine de l’énergie et des mines, leurs contenus, et les ouvertures qu’elles offrent au secteur privé. A cet effet trois panelistes sont intervenus. Pour le secteur de l’énergie 14 réformes ont été adoptées depuis 2017, selon Dr Alidou Koutou, directeur général de l’énergie.

«Aussi pour le secteur des mines l’Etat a voulu élargir, donner une meilleure répartition de la rente minière en impliquant les investisseurs privés et les communautés à travers ces réformes, de plus il y a la stratégie nationale du contenu local qui a permis l’implication de plusieurs acteurs du privé. Toutes ces réformes ont des ouvertures pour le privé. A travers ces réformes l’Etat veut qu’au-delà des taxes et consorts, l’existence des mines impacte l’économie burkinabè», a fait savoir Dr Alidou Koutou.

A écouter le directeur de l’énergie, derrière chaque groupe de réformes dans le secteur de l’énergie, se cache une idée attractive pour le secteur privé. «Toutes ces réformes pourraient contribuer à donner plus d’espaces au secteur privé et également contribuer au développement industriel auquel nous espérons tous», a soutenu Dr Alidou Koutou.

En plus du secteur de l’énergie et des mines, le secteur de l’assurance a été aussi à l’ordre du jour. En outre, concernant le secteur de la production, les acteurs privés ont aussi la possibilité d’introduire des dossiers pour la construction de centrales solaires et pourront revendre leur production à la SONABEL.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite