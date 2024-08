publicite

0 Partages Partager Twitter

La 6e édition de la cérémonie de récompense dénommée « Médaille Thomas Sankara pour l’invention, l’innovation et pour l’engagement patriotique » a eu lieu le 4 août 2024, sur le site du Mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

La Médaille Thomas Sankara, portée par l’association La Passerelle-Die Brücke E.V. récompense deux catégories. La première catégorie récompense tous ceux qui s’engagent pour la patrie, sans rien attendre ; que cela soit matériel ou toute autre forme.

Pour cette 6e édition, la Fondation Go Paga a reçu le premier prix de la « Médaille Thomas Sankara », suivie des Femmes Volontaires pour la Défense de la Patrie et les acteurs de la veille citoyenne appelés « Wayiyan ».

La deuxième catégorie concerne les meilleurs inventeurs et innovateurs burkinabè de l’année. Cette catégorie vise à promouvoir l’esprit d’innovation et d’inventivité chez les jeunes. Il s’agit aussi de créer une saine émulation auprès des citoyens, tout en mettant en lumière le pays en matière d’inventivité.

Cette activité, en mémoire de notre Héros national, le Capitaine Thomas SANKARA vise à récompenser les meilleurs inventeurs et innovateurs burkinabè de l’année. Dans cette catégorie, Kwaku Issa, l’inventeur de la machine à tissage automatique est le grand lauréat.

La « Médaille Thomas Sankara », est une distinction qui vise à récompenser les petites gens, « qu’ils soient analphabètes, instruits, diplômés, travailleurs ou chômeurs » qui ont posé un acte, allant dans la droite ligne de la philosophie du père de la révolution pour faire évoluer positivement la société Burkinabè Daouda Sawadogo, président du comité d’organisation.

« Chaque fête nationale du Burkina Faso est suivie d’une cérémonie de décorations. Pour le citoyen lambda, les récipiendaires sont dans le meilleur des cas une élite bourgeoise qu’on récompense. Ou alors, c’est un cercle d’initiés qui s’auto-congratulent.

La plupart des gens ne savent pas pourquoi un tel est décoré, ni l’acte qu’il a posé pour avoir cette décoration et l’impact de cette décoration sur le quotidien des Burkinabè. Le citoyen lambda ne se sent pas trop impliqué par ces différentes cérémonies de décorations », a-t-il expliqué.

Dans le contexte actuel marqué par une ferme volonté du président d’affirmer l’indépendance du Burkina Faso, l’invention et l’innovation se doivent d’être encouragées, selon Tegawendé Idriss Tinto, représentant le ministre en charge de la Transition digitale, marraine de la 6e édition.

« C’est pourquoi je tiens à féliciter le comité d’organisation de prendre les devants pour créer un cadre d’émulation en récompensant déjà les innovateurs que nous avons. Elle encourage des acteurs qui ont posé un acte allant dans la droite ligne de la philosophie du père de la révolution et qui contribue positivement au développement de la société burkinabè », a-t-il cité.

Aïssatou Ouédraogo chef de projet Fondation Go Paga a, au nom de la présidente de la Fondation Go Paga exprimé sa reconnaissance aux organisateurs. Cette structure engagée dans l’accompagnement et la prise en charge des veuves et orphelin des FDS tombés au front a, d’excellents résultats à son actif. Évoluant comme une association depuis 2021, la structure est passé en avril 2024 en Fondation afin d’élargir son champ d’action a toutes les couches vénérables.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite