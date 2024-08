6e édition du « Coup de pédale Ouaga-Saponé » : Une participation record enregistrée

publicite

0 Partages Partager Twitter

La commune rurale de Saponé a vibré au rythme du vélo et de l’ambiance du 02 au 04 août 2024. En effet, la 6ème édition du Coup de Pédale Ouaga-Saponé, placée sous le thème «Pédalons pour la paix et la cohésion sociale», a tenu ses promesses le samedi 3 août 2024. Cet événement sportif a rassemblé une multitude de participants et s’est distingué par plusieurs innovations. A la clé, une débauche de sueur sur vélo de Ouagadougou à Saponé.

La suite après cette publicité

Pour cette 6e édition, ce sont des Burkinabè, Ivoiriens, Togolais, Nigériens et Maliens qui ont répondu à l’appel. Selon le président du comité d’organisation, Wendkuni Bilgo, l’élément est parti d’un simple défi entre jeunes. « Ils voulaient savoir qui pouvait rallier Ouaga-Saponé à vélo comme quand ils étaient élèves », a-t-il dit. De là, le « Coup de pédale Ouaga-Saponé » a pris naissance en 2019. Pour la 6e année, ils sont toujours présents pour relever le défi.

En plus de la traditionnelle course cycliste et de la kermesse, cette édition a vu l’introduction d’un tournoi de football commando entre les équipes locales de Saponé. offrant ainsi une nouvelle dimension à cette célébration sportive.

À la suite de cet objectif principal vient s’ajouter un but social aux dires de WendKuni Bilgo. « On fait 3 jours d’activités et ça va créer une économie autour. Aussi, il y a notre contribution que nous donnons pour le développement du lycée départemental de Saponé », a ajouté Wendkuni Bilgo.

Pour Maître Nikiéma Martin, Promoteur de l’évènement, le premier objectif est la cohésion sociale, en réunissant les anciens élèves et les amateurs de sports, particulièrement ceux du vélo. «L’idée est de créer un cadre de retrouvailles entre les anciens élèves de ce lycée, pour renouer avec le vélo, moyen de transport de luxe à l’époque, et promouvoir son usage pour la santé » a-t-il ajouté.

Il a également souligné la participation record cette année. De là un appel a été lancé à tous pour adopter le vélo comme moyen de sport. L’invitation a été également faite aux anciens élèves et les passionnés de cyclisme à se joindre à eux pour la prochaine édition, prévue début août de l’année prochaine.

Cette 6e édition du Coup de Pédale Ouaga-Saponé s’impose comme un rendez-vous alliant sport, culture et convivialité. Ainsi lancées, les festivités de cette édition s’étalent sur trois jours, avec des prestations d’artistes qui vont ravir la population de Saponé.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite