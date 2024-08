31ème Super coupe de l’AJSB : Ouverture d’un marché

publicite

C’est parti pour la 31ème édition de la Super coupe de l’Association des Journalistes Sportifs du Burkina Faso (AJSB). Ou du moins pour les festivités qui entourent ce rendez-vous footballistique. Le vendredi 9 août 2024, l’innovation de cette édition qui est le village super coupe AJSB a ouvert ses portes pour lancer les hostilités à Bobo-Dioulasso. Il se tient en trois jours soit jusqu’au 11 août 2024, au stade Wobi de Bobo-Dioulasso.

«Sport et culture riment», c’est bien ce qu’affirment bon nombre de personnes. C’est aussi la pensée de l’Association des Journalistes Sportifs du Burkina Faso (AJSB). Pour cela, en marge de la tenue de la 31ème édition de sa Super coupe, elle a greffé un marché dénommé, village super coupe AJSB. Ce village a d’ailleurs ouvert ses portes juste à quelques heures du gros choc ( EFO vs AS Douanes).

Comme annoncé, ce village a été introduit dans cette initiative pour permettre la rencontre entre le football et la culture à Bobo Dioulasso. C’est pourquoi, il est exposé des spécialités de la localité, des équipements sportifs, des sensibilisations sociales et un plateau animation artistique.

Pour Salif Guigma Vice Président de l’AJSB, cette idée est née de l’envi d’ajouter quelques chose de nouveau à l’événement après plus de 30 années de manifestations. « A cette 31ème nous avons jugé bon d’ajouter quelque chose de nouveau pour faire une symbiose entre le sport et la culture», a-t-il fait savoir.

C’est une occasion pour l’association de réunir la population avant même d’entrer dans le vif du sujet. Occasion faisant, le Président du Comité d’Organisation (PCO), Claude Rouamba a invité la population à une participation massive à ces trois jours de brassage culturel et sportif. Le Président de la Délégation spéciale de la Commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Koudougou Kontogom a présidé l’ouverture de ce marché.

Il a félicité l’AJSB qui selon lui œuvre pour que cette Super coupe se tient régulièrement dans la ville de Bobo Dioulasso. « C’est un partenariat consolidé. Nous allons dans les années à venir nous affirmer davantage. Peut-être on ira vers une convention pour nous permettre d’appuyer l’organisation de cette super coup. Pour demain mon pronostic est 5-5 et on ira aux tirs aux buts», a dit Laurent Koudougou Kontogom.

C’est donc une entrée en lice pour cette 31ème édition. D’autres activités sont inscrites au menu. L’activité phare, notamment le match des deux champions burkinabè se tient le 10 août 2024, au stade Wobi à 16 GMT. Il opposera les Gabelous aux Stellistes.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

