JO Paris 2024 : Pas de médaille pour Hugues Fabrice Zango

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’athlète burkinabè s’est classé 5e lors de la finale, avec un saut de 17,50m, le vendredi 9 août 2024. Malgré tous ses efforts, la victoire est revenue à l’Espagnol Jordan Diaz, qui a réalisé un saut de 17,86m. L’athlète s’est dit touché car il aurait selon ses propos voulu ramener ce métal précieux.

La suite après cette publicité

Les promesses sont tombées à l’eau pour Hugues Zango en ces JO Paris 2024. Le champion du monde du triple saut n’a pas réussi à remporter la médaille d’or au Burkina Faso. Pire il n’a pas réussi à arriver au podium.

C’est une déception pour le médaillé de bronze de l’édition précédente de ce rendez-vous. «Je me suis battu avec les armes que j’avais et ça n’a pas passé, j’espère que les Burkinabè comprendront. C’est le très très haut niveau et les détails peuvent compter. Aujourd’hui la chance n’était pas de mon côté. Il faut travailler et voir la suite», a dit Hugues Zango après contre-performance.

Pedro Pichardo, le champion olympique sortant, a pris la deuxième place, tandis que l’Italien Andy Diaz Hernandez a remporté la médaille de bronze avec un saut de 17,63m, sa meilleure performance de l’année.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite