Zoom sur le nouveau visage du stade du 4-Aout rénové

Au moment où l’on évoque de plus en plus la possibilité que le prochain match des Étalons se joue à domicile, il est bon que le public sportif burkinabè soit informé des évolutions relatives au nouveau visage du stade du 4-Août à la suite des travaux de réhabilitation.

Le projet de réhabilitation a été confié au groupement d’entreprises TRUVA INSAAT/SIFA-SA/ Al- MOUNIA et le coût du marché est de 15.281.185.661 FCFA TTC dont environ 13 milliards de FCFA pour les travaux (après déduction de la TVA et des impôts), avec six grandes rubriques allant du gros-œuvre jusqu’à l’audiovisuel en passant par les sièges et la plomberie.

Au niveau des aménagements et du gros-œuvre, disons le tout net, c’est l’aspect extérieur qui frappera en premier lieu les amoureux du ballon rond. Le visage du stade a changé à l’extérieur. Au-delà, il y a des constructions nouvelles, à savoir, trois (3) infirmeries, 4 blocs de toilettes publiques (hommes/femmes) et une clôture extérieure. Le pavé est désormais roi dans la cour et à l’intérieur du stade (environ 17000 m2) sans oublier cette clôture secondaire et 5 locaux techniques réalisés conformément au cahier de charges des travaux.

Bientôt, la mise en service des écrans

La 2e rubrique importante est celle de l’audiovisuel. A ce niveau, les écrans géants, les écrans périphériques, la sonorisation et la connexion à la RTB ont été installés par l’entreprise VIDELIO. Sur Google, on peut d’ailleurs vérifier que c’est VIDELIO qui a réalisé les mêmes travaux pour le stade de France. Quant aux projecteurs de 1200 Lux, l’affaire a été rondement menée par l’entreprise Zumtobel et les coffrets électriques, par la structure EAS.

Tout est donc en place pour l’audiovisuel. Les tests de l’éclairage, débutés le vendredi 28 juin dernier, ont donné des résultats concluants ; et ce ne sont les riverains des quartiers Hamdalaye, Gounghin et Nonsin qui diront le contraire, eux “qui ont été témoins de la qualité de l’éclairage“. Pour les écrans géants, la mise en service est prévue dans deux semaines.

Un autre compartiment du projet qui a été également traité avec succès, c’est la plomberie. Toutes les tuyauteries ont été reprises et conformément au cahier des charges, un château d’eau de 40 m3 a été réalisé pour l’alimentation en eau potable du stade et l’arrosage de la pelouse.

Le sujet des vestiaires

Sur le plan contractuel, il était prévu la réhabilitation des anciens sièges des joueurs. Mais leur état défectueux (ils étaient rongés par les termites) ne pouvait permettre une telle opération. Le groupement d’entreprises en charge des travaux a donc opté de réaliser de nouveaux sièges en accord avec le ministère en charge des sports. Le résultat, qui est largement satisfaisant, se passe de commentaires et surtout fera certainement taire certains mauvaises langues préférant se délecter d’informations erronées et truquées à dessein.

En effet, les nouveaux sièges, au-delà de l’esthétique, comportent de nombreux compartiments pour les rangements et seront donc plus pratiques pour les joueurs. Et désormais, chaque équipe aura ses vestiaires avec les mêmes commodités flambantes neuves actuellement.

Pendant le déroulement des travaux, la CAF a procédé à l’inspection du stade à plusieurs reprises et a imposé des corrections à régler sur plusieurs compartiments. Ainsi, plusieurs entrées (en dehors de celles du public) ont été réalisées spécialement pour les autorités, les joueurs, les journalistes et les personnes à mobilité réduite. Des aménagements ont été également réalisés pour la zone VIP et une tribune est désormais dédiée à la presse.

Une salle de conférence de 150 places

Il y a également des escaliers de secours pour chaque entrée et une 2e salle de 150 places pour les conférences de presse a été également réalisée. Le groupement d’entreprises en charge des travaux a mis les petits plats dans les grands pour que la CAF réintègre définitivement le stade du 4-Août dans les infrastructures pouvant accueillir des matches internationaux.

Au total, les efforts des acteurs commis à cette tâche gigantesque de remise à neuf du stade du 4-Août sont visibles depuis l’extérieur jusqu’aux vestiaires des équipes qui auront désormais du plaisir à les fréquenter pendant les matches.

Il reste au public burkinabè amoureux du foot et surtout de la sincérité, de venir constater que les travaux sont très bien avancés (d’ailleurs presque terminés) et qu’on peut en être fier en tant que Burkinabè…

Source : Service de communication/ groupement d’entreprises

