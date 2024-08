Jeunesse africaine : Le Président du Faso appelle à une réforme du système éducatif

publicite

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a échangé, hier vendredi au cours d’une audience au Palais de Koulouba, avec les délégations étrangères venues participer à la commémoration de la Journée internationale de la Jeunesse (JIJ) à Ouagadougou.

Avec les représentants des jeunes venus des quatre coins de l’Afrique, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a partagé sa vision pour une Afrique plus souveraine et plus développée. Selon lui, cette rencontre des jeunes leaders au Burkina Faso autour des questions majeures montre que la jeunesse africaine peut se retrouver, s’unir et échanger sur l’avenir de notre continent.

« Notre mission est certes difficile, mais avec votre soutien, la victoire est certaine. Il faut qu’on se parle pour se conscientiser et éveiller les consciences », a indiqué le Chef de l’Etat aux représentants des jeunes africains.

Le premier défi pour le continent africain dans sa lutte pour l’émancipation, selon le Président du Faso, est d’abord celui de l’éducation. « Beaucoup d’entre vous sont des leaders, des entrepreneurs dans leurs pays ; il faut que vous contribuez à faire changer le système éducatif pour prendre en compte nos réalités », a indiqué le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Il a invité les jeunes leaders à faire en sorte que la jeunesse africaine puisse « comprendre le sens du combat que nous menons pour l’unité réelle de l’Afrique ». Le Président du Faso a relevé, au cours des échanges, la nécessité d’un retour aux sources des Africains qui ont su, de par le passé, cultiver la tolérance, le dialogue et la solidarité. Il a invité ses hôtes du jour à être des ambassadeurs de la révolution en marche au Burkina Faso et dans l’espace AES.

La porte-parole de la délégation, Sharonise BUSCH, vice-présidente de l’Union panafricaine de la Jeunesse pour la région Afrique australe a salué le leadership et l’engagement du Président du Faso pour une Afrique réellement indépendante.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

