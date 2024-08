Chefferie coutumière dans le Zondoma : Des blessés et des dégâts matériels importants enregistrés suite à un affrontement à Bassi

publicite

0 Partages Partager Twitter

Un affrontement entre deux clans se disputant la chefferie de Bassi a causé 9 blessés, l’incendie d’une quinzaine de maisons et a entraîné le déplacement de populations le 3 août 2024, a informé l’AIB ce 12 août 2024.

La suite après cette publicité

Dans la matinée du 3 août 2024, aux environs de 7 heures, la cour royale de Bassi a été le théâtre d’un affrontement entre deux groupes se disputant le trône du canton de Bassi. Selon des sources concordantes, tout a commencé dans la nuit du vendredi 2 août 2024, lorsqu’un groupe de personnes a procédé à l’enlèvement de l’occupant actuel du palais, qu’ils ont conduit à la gendarmerie de Gourcy.

Informés de la situation, les partisans de la victime ont effectué une descente musclée sur le palais, où ils ont trouvé certains membres du groupe des ravisseurs, armés principalement de gourdins.

D’après les témoignages, ce sont les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) qui sont arrivés à temps pour éviter le pire. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, néanmoins, au moins 9 blessés ont été enregistrés et pris en charge au centre de santé de Bassi.

En guise de représailles, les concessions et les biens appartenant au groupe des ravisseurs ont été saccagés, les obligeant à se réfugier dans un village voisin. Plus tard, les forces de sécurité de Gourcy, renforcées par des éléments venus de Ouahigouya, sont intervenues pour calmer la situation et procéder à des interpellations.

Mais avant leur arrivée, 16 maisons avaient déjà été touchées. Selon d’autres sources, un autre chef intronisé par le roi du Yatenga en juillet 2023 n’a pas pu accéder à la cour royale, car devancé par son rival. Pour l’instant, la victime de l’enlèvement a regagné le palais et des négociations sont en cours pour permettre aux déplacés de rejoindre leurs domiciles en toute sérénité.

Actuellement, le calme est revenu, et les auteurs présumés des violences, qui ont été interpellés, attendent de connaître leur sort au tribunal de grande instance (TGI) de Ouahigouya. Bassi est le chef-lieu de la commune du même nom située à environ 25 kilomètres au nord-est de la ville de Gourcy.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite