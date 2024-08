TIC : Des femmes leaders outillées en marketing digital

publicite

Le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques (MTDPCE) a organisé ce mardi 13 août 2024 une session de formation en marketing digital au profit de trente (30) femmes issues des associations féminines. Cette session de formation a connu la présence de la ministre en charge de la transition digitale, Aminata Zerbo Sabané, celle chargée de la Solidarité nationale, Nandi Somé Diallo, mais aussi du représentant du directeur général de Moov Africa.

Une promesse est une dette, dit-on. Eh bien, cette formation fait suite à une promesse de la ministre en charge de la transition digitale à des femmes lauréates du concours Baramousso de Moov Africa. “ Moov plus d’une dizaine d’années maintenant organise une compétition dénommée “Baramousso” pour pouvoir accompagner les associations et pouvoir primer les meilleures associations de femmes.

Pour les éditions 2022-2023, nous avons eu le privilège d’y être et nous avons décidé d’accompagner ces femmes avec des ordinateurs, mais aussi par la mise en place de site web pour la promotion de leurs activités et également des formations dont celle qui se tient ce matin”, a expliqué la ministre Aminata Zerbo Sabané de la transition digitale.

Visiblement satisfaite d’avoir honoré sa promesse, elle a invité à s’approprier le numérique afin que cela ait une plus-value dans leurs activités professionnelles et dans leur vie. “Le numérique est en train de transformer de façon structurelle et profondément nos sociétés.

Pour pouvoir tirer avantage de tout le potentiel du numérique, il nous faut avoir des populations aptes à utiliser ces outils numériques qui font partie aujourd’hui de notre quotidien”, a-t-elle d’ailleurs préconisé. Elle justifie ainsi, la tenue d’une telle formation au profit des femmes leaders des associations choisies à dessein pour impacter la société. Séance tenante, elle a procédé à la remise de 12 ordinateurs aux femmes, soit deux (2) ordinateurs par association lauréate du concours Baramousso de Moov.

Elle dit attendre d’elles d’être des relais des bonnes pratiques du numérique dans leur entourage familial, professionnel et dans la société. Mamounata Ky Ouédraogo, Directrice du réseau pour la promotion et l’autonomisation de la femme rurale, bénéficiaire, a dit toute sa satisfaction vis-à-vis de cette formation. “Cette formation est vraiment la bienvenue. Si on ne l’avait pas créé, il fallait la créer.

Dans le cadre de nos activités, nous rencontrons d’énormes difficultés sur la gestion numérique, sur la gestion des données personnelles. Pour nous, c’est une très belle opportunité à saisir et nous la saluons à sa juste valeur”, a-t-elle indiqué.

La ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale, elle, a remercié son homologue de la transition digitale pour l’initiative au profit des femmes tout en invitant les participantes à un bon suivi de la formation. Faisant sienne la cause des femmes elle a plaider auprès de son homologue l’élargissement de telles initiatives à un large public de femme pour plus d’impact.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

