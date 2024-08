Remaniement technique du gouvernement du Niger : Dr Sahabi Oumarou prend les rênes du ministère du Pétrole

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et Chef de l’État du Niger, a signé le samedi 17 Aout 2024, un décret portant réaménagement technique du gouvernement. Ce décret, publié par le secrétariat général du gouvernement, désigne Dr Sahabi Oumarou comme nouveau ministre du Pétrole en remplacement de Barké Bako Mahaman Moustapha marque le premier remaniement technique de l’équipe gouvernementale depuis sa formation le 9 août 2023. Les raisons de ce limogeage ne sont pas encore officiellement communiquées.

La suite après cette publicité

Dans le cadre de ce réaménagement, Dr Sahabi Oumarou a été nommé nouveau ministre du Pétrole, succédant à Barké Bako Mahaman Moustapha. Le Dr Oumarou, enseignant-chercheur à l’Université Abdou Moumouni de Niamey, occupait jusqu’à présent le poste de Directeur général de l’Agence Nigérienne pour la Promotion des Investissements Privés et des Projets Stratégiques (ANPIPS) depuis le 4 janvier 2024.

Lire également 👉 Le ministre burkinabè Roger BARO reçu par le Président du Niger

Ce réaménagement intervient alors que l’équipe gouvernementale, constituée de 21 ministres depuis sa formation l’année précédente, n’avait jusqu’à présent subi aucun changement. Le nouveau ministre, Dr Sahabi Oumarou, aura pour mission de continuer à piloter le secteur pétrolier du Niger, un domaine crucial pour l’économie nationale. Sa nomination au ministère stratégique du Pétrole, un secteur clé pour l’économie nigérienne est perçue comme un renforcement de la politique énergétique du pays, avec l’objectif de dynamiser le secteur et d’améliorer la gestion des ressources naturelles.

La nomination de Dr Sahabi Oumarou est accueillie avec espoir, dans l’attente qu’il impulse des réformes et des initiatives visant à optimiser la gestion des ressources pétrolières et à favoriser le développement économique du pays. Selon plusieurs observateurs, ce réaménagement s’inscrit dans un cadre de réévaluation des priorités gouvernementales pour répondre plus efficacement aux défis économiques et sociaux.

Source : Actu Niger

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite