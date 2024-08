Propos prétendument attribués au Capitaine Ibrahim Traoré : La Direction de la communication invite à se référer toujours aux canaux officiels de la Présidence du Faso

publicite

Ceci est un communiqué de la Direction de la communication de la Présidence du Faso alertant sur le comportement d’individus propageant sur les réseaux sociaux des messages et propos prétendument attribués au Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’État.

Ouagadougou, 20 août 2024

Depuis un certain temps et de façon récurrente, des Individus propagent sur les réseaux sociaux, des messages et propos prétendument attribués à Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’État.

Regrettant de telles pratiques tendancieuses et malveillantes, la Direction de la communication de la Présidence du Faso tient à souligner que ces allégations mensongères ne peuvent et ne sauraient être attribuées au Chef de l’Etat qui dispose de canaux officiels pour communiquer avec ses compatriotes et l’ensemble des amis et partenaires du Burkina Faso.

Elle invite, par conséquent, les Burkinabè et l’ensemble des internautes à une vigilance plus accrue et à toujours se référer aux canaux officiels de la Présidence du Faso.

En tout état de cause, l’Institution se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de tels messages, ainsi que leurs relais.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

