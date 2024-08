Promotion du Tourisme culturel : Un livre né pour en être le phare

publicite

La dédicace du livre « Promotion du tourisme culturel : analyse et perspectives compétitif au Burkina » a eu lieu le jeudi 22 août 2024 à Ouagadougou. La dédicace a eu lieu sous la houlette du ministère de la communication, de la Culture, des arts et du tourisme. Elle a été placée sous la présidence de Simplice Honoré Guibila, Conseiller spécial du président du Faso.

« Ce livre, c’est une contribution pour apporter un plus au développement du tourisme culturel », a fait savoir Boureima Barry, auteur du livre « Promotion du tourisme : culturel analyse et perspectives compétitif au Burkina». Celui-ci qui est aussi spécialiste des questions de stratégie de communication, de développement et de marketing culturel nous a fait savoir que son livre « vise à contribuer de façon optimale à la valorisation et à la promotion du tourisme culturel burkinabè dans un cadre normatif et professionnel favorable et capable de dresser des cadres de mesure de rendements, pour une économie de la culture et du tourisme bien structurée et professionnel».

Le représentant du ministre en charge de la Culture, Étienne Sawadogo, l’a consenti : « l’initiative est très importante. Elle participe à la mise en relief de notre riche patrimoine touristique et culturel». Il faut préciser que l’ouvrage est un opus de 185 pages. Il présente d’abord le Burkina Faso dans sa dimension socio culturel, économique et politique.

Ensuite, il fait l’état des lieux de la pratique du tourisme culturel, puis fait l’analyse des forces et des faiblesses et enfin, fait la proposition de pistes de solutions. C’est en tout cas ce qu’a dressé l’auteur du livre avant que le présentateur de l’œuvre en la personne de Youssef Ouédraogo ne renchérisse : « Ce livre met en lumière les défis majeurs auxquels notre pays est confronté pour s’imposer comme une destination incontournable dans le domaine du tourisme culturel.

À travers une analyse approfondie, l’auteur explore les aspects normatifs et réglementaires qui encadrent le secteur soulignant les insuffisances et les opportunités à saisir. Il discute également des actions concrètes nécessaires pour valoriser notre patrimoine culturel de manière à attirer et à fidéliser les visiteurs du monde entier».

Ce livre brillamment accueilli par un public averti du monde de la culture, de parents et sympathisants est disponible au plan national dans la librairie Mercury qui est d’ailleurs l’éditeur du livre et dans bien d’autres librairies moyennant la sommes de 5000 FCFA.

L’auteur a invité les acteurs culturels, les étudiants, les décideurs et tous ceux qui sont passionnés de la culture et du tourisme à s’approprier le livre.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

