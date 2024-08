Justice : L’ancien ministre Vincent Dabilgou condamné en appel à 6 ans de prison ferme et une amende de plus de 3 milliards (L’intégralité du verdict)

Le verdict en appel de l’affaire Vincent Dabilgou a été rendu ce 26 août 2024 au Tribunal de grande Instance de Ouagadougou. Le juge a infirmé partiellement le jugement de première instance attaqué.

Vincent Dabilgou a été condamné en appel à 11 ans de prison dont 6 ans ferme et une amende de plus de trois milliards de F CFA contre 7 ans ferme et une amende de 2 milliards en premier ressort.

Le tribunal a aussi ordonné la suspension de toutes les activités politiques du Nouveau Temps pour la Démocratie pour une période de cinq ans. Le tribunal a aussi ordonné la confiscation des biens meubles et/ou immeubles de Serré Jean-Gabriel, Sigué Ousmane, Dabilgou T. Vincent, Kouanda Malik à concurrence des sommes respectivement détournées.

Vincent Dabilgou est poursuivi pour des faits de financement occulte de parti politique, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.

En rappel, l’affaire Vincent Dabilgou a été ouverte le 22 juillet 2024 à la Cour d’appel de Ouagadougou. Le 23 juillet 2024, Vincent Dabilgou, ex-ministre en charge des Transports et son ex-DAF ont expliqué à la barre le motif de leur appel en seconde instance face à la décision de justice rendue contre eux en première instance.

Mais pas qu’eux, l’ex-DG de la SOPAFER-B, l’ex-DAF de Ildo Oil se sont également défendus à la barre. Aujourd’hui, avec la sentence en dernier ressort, les accusés ont connu des fortunes diverses.

Lire l’intégralité du verdict ici ⤵️

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

